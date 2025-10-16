La Aemet avisa sobre el tiempo en Canarias para este jueves: lluvias moderadas y persistentes en estas islas
Consulta el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para el jueves 16 de octubre de 2025
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias cielos nubosos, probables lluvias débiles y temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas con algún ligero ascenso.
En horas centrales en la provincia occidental ha previsto probables lluvias débiles a moderadas que podrían ser en forma de chubascos o localmente persistentes en el caso de La Palma y, en Gran Canaria, baja probabilidad de lluvia débil.
El viento soplará flojo, con predominio del régimen de brisas en costas y, en cumbres, viento moderado del oeste.
En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento variable de 1 a 2, arreciando a sur o sureste de 2 a 4 al final, en las islas occidentales, y del norte o noreste de 2 a 4 en las orientales, así como marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 metro en general.
Estas son las previsiones por islas para este jueves:
LANZAROTE
Nuboso, con predominio de nubosidad alta. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio de la componente norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 19 26
FUERTEVENTURA
Nuboso, con predominio de nubosidad alta. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio de la componente norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Puerto del Rosario 20 25
GRAN CANARIA
Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con baja probabilidad de lluvia débil durante las horas centrales del día. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas con pocos cambios o con algún ligero ascenso. Viento flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, viento de flojo a moderado del noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 21 25
TENERIFE
Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con probabilidad de lluvias, en general débiles, sin descartar que puedan ser localmente moderadas durante las horas centrales. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas con pocos cambios o con algún ligero ascenso. Viento flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, viento moderado del noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de Tenerife 20 26
LA GOMERA
Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con probabilidad durante las horas centrales del día de lluvia débil a moderada, sin descartar algún chubasco ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del suroeste. En cumbres, viento moderado del noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
San Sebastián de La Gomera 21 27
LA PALMA
Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y lluvias débiles a moderadas que podrían ser en forma de chubascos o localmente persistentes. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, viento moderado del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de La Palma 21 26
EL HIERRO
Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con probabilidad de lluvia débil a moderada que durante las horas centrales podría ser en forma de chubasco. Temperaturas con algún ligero ascenso. Viento flojo con predominio del suroeste. En cumbres, viento moderado del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Valverde 17 24
- Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'
- Marcha atrás al intento de regular los dúplex de La Minilla que exceden la altura máxima
- El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
- La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una red de falsas santeras que estafó miles de euros con rituales y amenazas de muerte
- Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
- Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
- Corea 'saluda' a Canarias con k-pop y 'El Juego del Calamar': la escultura del 'Greetingman' se inclina ante el Puerto de Las Palmas
- Al grito de 'fuerza Recobita' por sus seis meses KO: 'Le brindaremos el ascenso de la UD Las Palmas