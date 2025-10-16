La Aemet avisa sobre el tiempo en Canarias para este jueves: lluvias moderadas y persistentes en estas islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Canarias cielos nubosos, probables lluvias débiles y temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas con algún ligero ascenso.

En horas centrales en la provincia occidental ha previsto probables lluvias débiles a moderadas que podrían ser en forma de chubascos o localmente persistentes en el caso de La Palma y, en Gran Canaria, baja probabilidad de lluvia débil.

El viento soplará flojo, con predominio del régimen de brisas en costas y, en cumbres, viento moderado del oeste.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento variable de 1 a 2, arreciando a sur o sureste de 2 a 4 al final, en las islas occidentales, y del norte o noreste de 2 a 4 en las orientales, así como marejadilla y mar de fondo del noroeste de 1 metro en general.

Estas son las previsiones por islas para este jueves:

Nuboso, con predominio de nubosidad alta. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 19 26

Nuboso, con predominio de nubosidad alta. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 20 25

GRAN CANARIA

Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con baja probabilidad de lluvia débil durante las horas centrales del día. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas con pocos cambios o con algún ligero ascenso. Viento flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, viento de flojo a moderado del noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 25

Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con probabilidad de lluvias, en general débiles, sin descartar que puedan ser localmente moderadas durante las horas centrales. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas con pocos cambios o con algún ligero ascenso. Viento flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, viento moderado del noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 26

Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con probabilidad durante las horas centrales del día de lluvia débil a moderada, sin descartar algún chubasco ocasional. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del suroeste. En cumbres, viento moderado del noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 27

LA PALMA

Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y lluvias débiles a moderadas que podrían ser en forma de chubascos o localmente persistentes. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del régimen de brisas en costas. En cumbres, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 21 26

Nuboso, con predominio de nubosidad alta y media, y con probabilidad de lluvia débil a moderada que durante las horas centrales podría ser en forma de chubasco. Temperaturas con algún ligero ascenso. Viento flojo con predominio del suroeste. En cumbres, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 17 24