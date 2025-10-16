Tenerife
Un objeto espacial ilumina el cielo canario durante la madrugada
Un video colgado en redes sociales muestra la estela de descomposición de lo que los científicos creen que es un satélite o basura espacial
Los tinerfeños han captado la entrada de un satélite de baja órbita a la atmosfera. Durante la madrugada, una estela brillante ha iluminado el cielo, generando expectación entre los isleños.
En principio, los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Javier Licandro y Miquel Serra -tras ver las primeras imágenes- sospechan que estas brillantes estelas pueden haber sido generadas por la reentrada de un satélite de órbita baja o, incluso, por basura espacial.
Insisten en que los datos que tienen son preliminares y que se irán actualizando conforme tengan más información.
La explosión nocturna generada de este suceso ha sido captada por los sensores del Instituto Geográfico Nacional.
(Habrá ampliación)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'
- Marcha atrás al intento de regular los dúplex de La Minilla que exceden la altura máxima
- El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
- La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una red de falsas santeras que estafó miles de euros con rituales y amenazas de muerte
- Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
- Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
- Corea 'saluda' a Canarias con k-pop y 'El Juego del Calamar': la escultura del 'Greetingman' se inclina ante el Puerto de Las Palmas
- Al grito de 'fuerza Recobita' por sus seis meses KO: 'Le brindaremos el ascenso de la UD Las Palmas