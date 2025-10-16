Hospitales Universitarios San Roque “saca pecho” por la prevención del cáncer de mama
Unas 300 trabajadoras del grupo hospitalario podrán acceder a una mamografía gratuita durante este mes de octubre, dentro de una iniciativa de salud laboral referente en el sector.
Octubre es el mes rosa, el mes de la prevención y concienciación del cáncer de mama. En Hospitales Universitarios San Roque (HUSR) han querido dar un paso más y convertir el compromiso con la salud de su equipo en una acción concreta: todas las trabajadoras del grupo mayores de 40 años podrán acceder a una mamografía gratuita durante el mes de octubre.
La campaña, bajo el lema “Sacamos pecho por todas nuestras trabajadoras”, nace con un objetivo claro: promover la detección precoz entre el propio personal, como medida de autocuidado y ejemplo de responsabilidad institucional.
Esta iniciativa abarca a las trabajadoras de los diferentes centros que conforman el grupo hospitalario en Gran Canaria y Lanzarote, y se enmarca en su estrategia de salud laboral y bienestar profesional.
“Creemos que los profesionales de la salud debemos ser ejemplo y concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz y de los programas de screening periódicos. En el ámbito hospitalario estamos siempre en contacto con estas patologías y consideramos desde la Dirección de HUSR que debemos cuidar de las pacientes y de nuestras trabajadoras”, señala Herminia Rodríguez Rosas, Vicepresidenta de HUSR.
Con esta acción, Hospitales Universitarios San Roque no solo visibiliza el impacto del cáncer de mama, sino que apuesta por una cultura preventiva real, donde el cuidado también es hacia dentro.
- Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'
- Marcha atrás al intento de regular los dúplex de La Minilla que exceden la altura máxima
- El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
- La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una red de falsas santeras que estafó miles de euros con rituales y amenazas de muerte
- Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
- Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
- Corea 'saluda' a Canarias con k-pop y 'El Juego del Calamar': la escultura del 'Greetingman' se inclina ante el Puerto de Las Palmas
- Al grito de 'fuerza Recobita' por sus seis meses KO: 'Le brindaremos el ascenso de la UD Las Palmas