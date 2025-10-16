Los sanitarios insisten en la importancia de vacunar a los niños contra la gripe

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inició este jueves la campaña de vacunación contra la gripe en todos los centros de salud de las Islas, con un llamamiento especial a las familias para proteger a los más pequeños. “Es muy importante vacunar a los niños porque son los vectores del virus. Hay que tener en cuenta que suelen pasar mucho tiempo con los abuelos, por lo que es fundamental que estén protegidos”, manifestó la coordinadora de Vacunas de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Nayra Rodríguez, que además recordó que una de las principales novedades de este año es que la vacunación infantil se ha ampliado a los menores de entre seis meses y seis años -un año más que la temporada anterior-.

Como ya es habitual, la población diana podrá acceder también a la profilaxis frente al covid en el mismo acto vacunal. “Después de la pandemia, se produjo una especie de cansancio, pero hemos ido recuperando las cifras de vacunación contra la gripe. Con la vacuna del covid, en cambio, existe mayor reticencia, pero la gente la sigue solicitando porque es consciente de que el coronavirus produce enfermedad y muerte”, remarcó la sanitaria.

Para mitigar los efectos del virus de la gripe existen tres profilaxis trivalentes, si bien una de ellas se administra por vía intranasal y está indicada para los niños. “Animamos a los padres a que vacunen a los pequeños también en los colegios, porque es una forma de facilitar la vacunación y de proteger a las familias”, insistió Rodríguez. Y es que, desde la semana pasada, arrancó la campaña en los centros escolares y las residencias de mayores. ¿El objetivo? Proteger a la población más vulnerable.

María Josefa García fue una de las personas que se animó este jueves a acceder a la vacuna de la gripe en el centro de salud de Canalejas de la capital grancanaria. Según informó esta mujer de 86 años, acude todas las temporadas. “Recomiendo la vacunación a todas las personas para las que está indicada. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero creo que siempre ayuda”, valoró la octogenaria. Ahora bien, reconoció que no solicitará la profilaxis frente al covid "por sentir cierto temor".

A su lado estaba Tomás Lamamié, de 71 años, que esperaba su turno para vacunarse también contra la gripe como cada año. “Desde que me vacuno, no he sufrido ninguna gripe fuerte. Reconozco que la vacuna contra el Covid no me genera tanta confianza, pero para mí la de la gripe es muy importante, especialmente ahora, ya que pronto viajaré a Suecia para pasar las Navidades con mi hija”, apuntó.

María Dolores Díaz acudió a la cita ataviada con una mascarilla. Lo hizo, sobre todo, porque se encuentra a cargo de un familiar aquejado de cáncer, por lo que decidió acceder tanto a la vacuna contra el covid como a la de la gripe. “Si yo me contagio, él no puede recibir su tratamiento porque se le bajarían muchísimo las defensas. Por eso, he sido una de las primeras personas en venir”, explicó esta mujer de 68 años, que quiso aprovechar la ocasión para insistir en la importancia de que todas las personas cuidadoras se vacunen.