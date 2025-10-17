Test
¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para repasar las noticias más destacadas de la semana y poner a prueba tu nivel de actualidad
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la agenda política, social, económica y cultural. Si quieres repasar lo más importante y comprobar cuánto recuerdas, participa en nuestro test de diez preguntas. Una manera sencilla y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre las noticias de la semana.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'
- Marcha atrás al intento de regular los dúplex de La Minilla que exceden la altura máxima
- El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
- La Guardia Civil desmantela en Gran Canaria una red de falsas santeras que estafó miles de euros con rituales y amenazas de muerte
- Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad
- Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra
- Corea 'saluda' a Canarias con k-pop y 'El Juego del Calamar': la escultura del 'Greetingman' se inclina ante el Puerto de Las Palmas
- Al grito de 'fuerza Recobita' por sus seis meses KO: 'Le brindaremos el ascenso de la UD Las Palmas
UD Las Palmas - SD Eibar: fecha, horario, estadio y dónde ver la décima jornada de LaLiga Hypermotion
Carmelo Cabrera, nuevo Embajador Olímpico de marca Canaluz
Contenido patrocinado