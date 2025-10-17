Iberia Express se viste de rosa en el Día contra el Cáncer de Mama

Iberia e Iberia Express se suman un año más al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el domingo 19 de octubre, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la prevención y detección precoz de esta enfermedad. Para ello se han diseñado diferentes acciones, tanto en los vuelos como en tierra, que tendrán como protagonista el color rosa, símbolo reconocible de la lucha contra el cáncer de mama.

A bordo de casi medio centenar de vuelos de corto y medio radio del grupo Iberia, los asientos se vestirán con cabezales específicos para esta acción, y las luces de cabina se cambiarán por el rosa característico de esta jornada. Además, como parte del programa impulsado por Solán de Cabras, la aerolínea donará un euro por cada botella rosa de agua mineral que venda a bordo, con el objetivo de recordar la importancia de la investigación y la detección precoz de esta enfermedad.

Iberia va a celebrar también el Día contra el Cáncer de Mama también en tierra. En sus dos Premium Lounge de la T4 del aeropuerto de Madrid, Dalí y Velázquez, las botellas de agua de cortesía serán de color rosa.

Billetes solidarios de Iberia Express

Iberia Express, que colabora con la AECC hace 10 años ya, vuelve a mostrar su apoyo a la lucha contra el Cáncer de Mama poniendo en marcha una campaña de billetes solidarios, con la que realizará la donación de un euro a la Asociación Española Contra el Cáncer por cada pasajero que compre un billete durante la jornada de hoy, 17 de octubre. También donará esa cantidad por cada botella de agua que venda a bordo hasta el 31 de octubre, en colaboración con DO & CO e Immfly, partners de catering y conectividad a bordo, respectivamente.

Además, para apoyar las campañas de prevención y sensibilización de la AECC, en el sistema de entretenimiento a bordo de Iberia Express, los clientes tienen a su disposición una sección permanente con contenido divulgativo sobre esta enfermedad.