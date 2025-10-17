Javier Santaolalla, la voz canaria de la ciencia, condecorado con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio

El físico y divulgador científico Javier Santaolalla ha sido distinguido con la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, uno de los galardones más prestigiosos que concede el Estado español a figuras destacadas en el ámbito de la cultura, la educación y la ciencia. El reconocimiento fue entregado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto celebrado esta semana en el complejo de La Moncloa.

La figura de Santaolalla, referente en la divulgación científica en habla hispana, trasciende las fronteras de lo académico. Su presencia en redes sociales, medios de comunicación, espectáculos escénicos y plataformas digitales ha revolucionado la forma de acercar la ciencia al gran público, especialmente entre los jóvenes.

Durante una entrevista concedida a Canarias al Cierre en La Radio Canaria, Santaolalla manifestó recibir este reconocimiento "con toda la alegría del mundo", interpretándolo como una muestra de cariño al esfuerzo que lleva realizando desde hace más de diez años. “El presidente no es más que un reflejo de la sociedad. Este premio me dice: ‘sigue por ahí, vas bien’”, expresó con emoción.

Calificó el galardón como “un impulso y una validación”, especialmente para una labor vocacional como es la divulgación, que en sus propias palabras, a menudo se desarrolla “con precariedad y sin garantías”. No obstante, considera que este tipo de reconocimientos abren caminos para quienes dedican su vida a compartir conocimiento.

Una conversación sobre juventud, educación y el futuro

En su encuentro con Pedro Sánchez y miembros del Ejecutivo, Santaolalla mantuvo lo que definió como “una conversación tranquila y cercana”. Hablaron sobre los desafíos educativos del país, el papel de la juventud y la importancia de fomentar el pensamiento crítico. “Fue mucho más sencillo y agradable de lo que uno podría imaginar”, señaló.

Este contacto directo con la política y las instituciones representa también, según el científico, una oportunidad para tender puentes entre el conocimiento científico y la toma de decisiones públicas, ámbitos que considera demasiado distantes en la actualidad.

Nacido en Tenerife, Santaolalla ha hecho de su identidad canaria una parte esencial de su discurso y su trabajo. Tras vivir una etapa profesional en México, decidió volver a las Islas para desarrollar sus proyectos desde el Archipiélago. “Me di cuenta de que no necesitaba grandes producciones para hacer algo bonito. Quiero construir desde Canarias, con la comunidad canaria”, afirmó con rotundidad.

Esa vuelta a las raíces ha sido el punto de partida para muchas de sus iniciativas más recientes, como el espectáculo “Cruda Tusa”, una propuesta multidisciplinar que fusiona ciencia, poesía, filosofía y música en un formato innovador. Concebido íntegramente en las Islas, este proyecto busca acercar la ciencia a nuevos públicos de manera “diferente y disruptiva”.

El orgullo de representar a su tierra

Más allá del reconocimiento institucional, Santaolalla asegura que su mayor satisfacción es el reconocimiento de su gente. “Ver a mi madre feliz y emocionada fue precioso. Si la gente de mi tierra se siente feliz con lo que hago, yo soy doblemente feliz”, confesó durante la entrevista en la radio autonómica.

Este sentimiento refuerza su compromiso con la divulgación desde una perspectiva local con impacto global, un enfoque que ha inspirado a miles de jóvenes canarios y de todo el mundo a interesarse por la ciencia, la física y el pensamiento crítico.