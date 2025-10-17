Dos millones para devolver a los coles a la naturaleza para convivir con las olas de calor

El Gobierno de Canarias destinará dos millones de euros para devolver a los colegios a la naturaleza para poder convivir con las olas de calor. Esta acción ayudará a paliar las consecuencias de las altas temperaturas que, durante los últimos años, ha obligado a suspender las clases en varias ocasiones. La iniciativa, abierta a todos los colegios del Archipiélago, priorizará a aquellos ubicados en zonas con mayor riesgo de sufrir olas de calor.

Cada cole podrá participar de forma voluntaria, diseñando su propio plan de adaptación siguiendo la guía de renaturalización de la Consejería de Educación. Podrán remitirlo hasta el 14 de noviembre.

El consejero del área, Poli Suárez, explica que el objetivo es "convertir los centros de enseñanza en espacios más sostenibles y habitables". El proyecto, desarrollado junto a la Dirección General de Infraestructuras y Equipamiento, se basa en la introducción de vegetación y elementos naturales que mejoren el confort térmico, el bienestar del alumnado y la funcionalidad de los espacios.

Proyecto pionero

En cada Isla se utilizarán especies vegetales autóctonas y endémicas de Canarias adaptadas al clima local. Un ejemplo de ello es que en Fuerteventura, debido a la crisis hídrica que atraviesa, se plantarán árboles que requieran poca agua, pero que contribuyan a crear espacios mejor adaptados.

El de Canarias es un proyecto pionero a nivel nacional ya que, como asevera el consejero, "no existe otro similar promovido por una comunidad autónoma". Solo un barrio de Barcelona ha desarrollado una experiencia parecida, de la que Canarias ha tomado algunas ideas.

Concursos

El entusiasmo por el programa ha sido generalizado. Y es que durante las jornadas informativas organizadas por la Consejería de Educación, más de 300 centros educativos han mostrado interés en unirse a la iniciativa. "Estamos abrumados por el buen recibimiento que está teniendo el proyecto de Naturalización de Espacios", asegura Suárez. Ejemplo de ello es CEIP San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha realizado un concurso de ideas entre las familias para proponer mejoras en el entorno del colegio.

En este sentido, también se manifestó el director general de Infraestructuras y Equipamiento, Iván G. Carro, celebrando la "respuesta positiva" de los equipos directivos de los centros educativos, que "por fin ven realizada una demanda que llevaban años planteando". No en vano, al ser un proyecto participativo, la implicación de las familias, alumnado, profesorado y personal socioeducativo es "primordial".

Adaptación

Para seleccionar a los centros beneficiarios, la Consejería de Educación valorarán la ubicación del cole según el mapa Climcan de temperaturas –es decir, se valorará si se encuentra ubicado en zonas de altas temperaturas–, el número de alumnado, la participación en el eje de educación ambiental de la Consejería y la evaluación técnica del proyecto presentado por parte de los técnicos para la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos.

El presupuesto destinado a este fin será repartido según las necesidades del proyecto que presente cada cole y hasta acabar con los fondos. "Lo que deben presentar no es un plan técnico, sino profesional. Solo pedimos que nos digan cómo se encuentra el centro, que es lo que quieren conseguir y cómo lo van a hacer", aclara Carro.

La adaptación de las escuelas al cambio climático es una de las prioridades de Canarias. De hecho, la semana pasada, el Cabildo de Tenerife anunció un proyecto para crear zonas de sombra en 51 de los 277 centros que se reparten por toda la Isla. Esto supone que 16.500 estudiantes contarán con zonas en las que refugiarse del calor en sus colegios e institutos.