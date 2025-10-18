Ofrecido por
Manifestación Anticipada de Voluntad. Un documento necesario
Nos permite dejar por escrito cómo queremos ser cuidados, para el caso en que ya no podamos expresarnos por nosotros mismos
También conocido como testamento vital, la manifestación anticipada de voluntad permite que una persona deje por escrito qué cuidados desea o no desea recibir.
Es un documento de valor legal en el que se expresan las instrucciones sobre tratamientos médicos y cuidados. Se activa cuando la persona no tiene capacidad para decidir por sí misma. También permite nombrar un representante que actúe como interlocutor con el equipo sanitario. ¿Por qué es importante? ¿Dónde y cómo se puede cumplimentar?
