Un dron obligar a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma casi una hora

El avistamiento de un dron este domingo entre las pistas del aeropuerto de Palma ha interrumpido el tráfico aéreo en Son Sant Joan. Al menos seis tripulaciones así lo han comunicado esta tarde, señalaban los controladores aéreos en las redes sociales. Se tuvieron que empezar a solicitar desvíos a otros aeropuertos. El propio gestor aeronáutico, Enaire, confirmaba que el incidente obligaba a parar temporalmente los aterrizajes y despegues por seguridad. La situación se ha mantenido así cerca de una hora, finalmente se han reanudado las operaciones, pero al menos se han desviado una decena de vuelos.

Las Fuerzas de Seguridad se han desplegado por la zona y tras hacer las debidas comprobaciones han transmitido que no habían encontrado nada sospechoso, ahora bien, al menos seis tripulaciones comunicaron a los controladores aéreos que habían avistado un dron.

Han sido los propios controladores aéreos los que daban la alerta en su cuenta de X. Avisaban de que el avistamiento de un dron entre las pistas del aeropuerto obligaba a interrumpir las operaciones con lo que las aeronaves debían esperar en vuelo. Así se ha declarado rate cero, que se adopta para limitar durante un determinado intervalo que no se produzcan despegues de ningún aeropuerto con destino en este caso a Son Sant Joan.

"Estamos en Ibiza, dentro del avión"

Así pues, al menos una decena de vuelos han tenido que desviarse, tanto vuelos nacionales como internacionales. Por ejemplo, a los pasajeros del vuelo de Ryanair Madrid-Palma les ha comunicado la tripulación, cuando estaban a punto de aterrizar, que por el avistamiento del dron en las pistas del aeropuerto mallorquín les desviaban a Ibiza. Allí han aterrizado y no saben nada más, explican viajeros a bordo. En este caso el aterrizaje estaba programado a las 19:10 horas en Palma. Según relata una mallorquina, "los aviones desviados, como el nuestro, necesitan reposar combustible ahora. No sé sabe cuándo volveremos".

Aena no se ha pronunciado aún sobre este incidente con un supuesto dron, una situación que, lamentablemente, cada vez es más habitual, hace apenas unos diás fue en el aeropuerto danés de Aalborg, tuvo que estar una hora cerrado al tráfico por el posible avistamiento de drones en la zona, un día después de que varios aeródromos e instalaciones militares se vieran afectados por esos vehículos no tripulados.

Por lo menos ha habido desvíos de vuelos que venían a Mallora a Ibiza, Menorca y Barcelona. Solamente en Ibiza hay cinco aviones que veían dirección a Son Sant Joan, según la información transmitida a viajerosafectados. "En los cinco aviones de Ibiza los pasajeros estamos dentro del avión".

Aunque ya se han reanudado las operaciones, la situación ha provocado además de los desvíos, que las operativas de las aerolíneas sufren retrasos.

El pasado marzo en el aeropuerto de Palma se produjo otro incidente. En ese caso fue la presencia de un parapente, en las proximidades de Son Sant Joan. También causó retrasos y hasta cuatro vuelos que fueron desviados a los aeródromos de Menorca e Ibiza. Durante 15 minutos, el tráfico aéreo en las instalaciones aeroportuarias de Palma permaneció cerrado.