PSOE
Sánchez cree vitales los programas de cribado "eficaces y ágiles" contra el cáncer de mama
El presidente del Gobierno ha recordado que de estos programas de prevención depende la salud de miles de mujeres y se ha comprometido a seguir reforzando la investigación y los recursos: "No estáis solas"
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este domingo, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, por contar con programas de prevención y cribado "eficaces y ágiles", algo vital para lograr un diagnóstico precoz de esta enfermedad, que sufren cada año 35.000 mujeres en España.
En un vídeo difundido en la red social X, en el que aparece con el lazo rosa que representa la lucha contra el cáncer de mama, el presidente del Gobierno ha recordado que de estos programas de prevención depende la salud de miles de mujeres y se ha comprometido a seguir reforzando la investigación y los recursos: "No estáis solas", ha señalado.
Sánchez recuerda que son 35.5000 las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama al año en España: "Madres, hermanas, compañeras y sus familias se enfrentan cada día a esta enfermedad. Cada mujer merece que estemos a la altura".
Para ello, ha defendido un mayor inversión en investigación "reforzando el sistema de detección precoz a través de los programas de cribado y también de seguimiento, promoviendo una cultura de prevención que fomente una vida saludable".
Y aunque se ha conseguido que la mortalidad descienda en los últimos años, "el desafío sigue siendo enorme", ha alertado el jefe del Ejecutivo, que ha apostado por una sanidad pública "fuerte", que garantice la atención y todos los medios a las mujeres que padezcan esta enfermedad, "vivan donde vivan".
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Este es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria al que tienes que ir sí o sí: auténtica comida canaria y precios únicos
- Viaje a las entrañas del Guiniguada: 3.400 toneladas de residuos cubrían el cauce soterrado del barranco
- El bar donde sirven los sándwiches más míticos de Gran Canaria: más de medio siglo preparando los más deliciosos y más baratos de la capital
- Un giro ‘in extremis’ del conductor evitó más heridos en el accidente de guagua en Juan Grande
- Accidente en Juan Grande: la mañana más trágica de la línea 25
- Revolución Sonora por la capitalidad cultural en la Plaza de Santa Ana