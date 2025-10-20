27 aniversarios del Foro Canarias con Santiago Ceballos

El Foro Canarias celebró la cena de gala anual con motivo de su 27 aniversario, en la que se reconoció el compromiso de cuatro de sus fundadores: Alberto Cabré, Jünger Flick, José María Plans y Manuel Ríos. El presidente Santiago Ceballos, que los acompaña desde la fundación del Foro, hizo de maestro de ceremonias en una grata y entrañable velada en el Hotel Santa Catalina.

El encuentro reunió la noche del viernes a un centenar de personas, entre miembros del Foro, cónyuges, invitados y empresarios patrocinadores. Manuel Ríos no pudo asistir por motivos familiares, pero agradeció por escrito la atención de sus compañeros. Los distinguidos, que tomaron la palabra tras recibir una metopa de manos del presidente, coincidieron en destacar el amor por Gran Canaria, la lucha por la tierra que inspiró la fundación, y el compromiso, como sociedad civil, por el porvenir de la Isla, “hasta que el cuerpo aguante”, en palabras de José María Plans.

De los ausentes, se recordó, entre otros, a Sergio Alonso y a Juan Padrón. Tras la cena se procedió a entregar las distinciones y a celebrar un animado sorteo de tarjetas regalo.

Santiago Ceballos insistió en su intención de dejar la presidencia, que ocupa desde el primer día, pero con la batuta de Alfredo Montes, adjunto a la presidencia del Foro, quedó claro entre los asistentes que se ratificaba al presidente por aclamación, aplausos y carcajadas.

El Foro Canarias, que reúne a personalidades de la vida económica, profesional y social, tiene como próximo invitado al historiador Juan Marcelo Gullo, el martes 28 de octubre.