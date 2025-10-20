Francisco Jiménez Acosta: «No se puede banalizar la cirugía de trasplante capilar»

¿Qué le impulsó a escribir este libro junto con el doctor Francisco Javier Vázquez Doval, director del centro Dermaclinic de Logroño?

Lo que nos impulsó realmente fue el hecho de que no existiera ningún libro sobre la cirugía del trasplante capilar escrito en castellano por cirujanos de trasplante españoles y latinoamericanos. Hay varios libros en el mundo que abordan esta temática, pero casi todos están escritos por americanos. Este es el primer libro editado en España y elaborado por autores españoles y latinoamericanos. Tanto el doctor Vázquez como yo procuramos que todos los coautores que han colaborado fueran hispanoparlantes. Tengo que decir que el libro ha sido patrocinado por el laboratorio farmacéutico Genové, que ha financiado la primera edición.

¿Cuáles son los aspectos más destacados de esta obra?

El libro consta de 36 capítulos y trata el abordaje de las alopecias de manera global. No solo se centra en el tratamiento quirúrgico del trasplante de pelo, que es la temática principal, sino también en los tratamientos médicos y coadyuvantes. En resumen, ofrece una visión integral del diagnóstico clínico de las alopecias y su tratamiento, pero hacemos especial hincapié en el trasplante capilar.

En los últimos años, la cirugía de trasplante capilar ha experimentado un avance notable. A su juicio, ¿cuáles son las innovaciones más significativas?

La principal innovación es que las intervenciones son cada vez menos invasivas. Antes se empleaban técnicas más agresivas y había que cortar un trozo de cuero cabelludo a la hora de hacer un trasplante. Hoy en día, se realiza extrayendo folículo por folículo, con un instrumental que produce heridas mínimas. De hecho, se curan a los tres o cuatro días. Además, con el paso de los años, las técnicas han ido mejorando y ya somos capaces de extraer el pelo largo e implantarlo largo, de tal manera que los pacientes se puedan someter a este procedimiento y que pase totalmente inadvertido. En mi caso, sumo más de 30 años de experiencia en este campo. Me formé a principios de los años 90 y he vivido la evolución de las técnicas. Esto también aporta una perspectiva interesante al escribir un libro de este tipo.

¿Qué principios técnicos garantizan resultados naturales y duraderos?

Estamos ante una técnica que sigue siendo muy artesanal, ya que depende mucho del cirujano que la practique. Como se trata de intervenciones que suelen tener una duración que ronda entre las seis y las ocho horas, necesitan contar con un equipo quirúrgico amplio. Ahora bien, continúa siendo muy dependiente del profesional que la hace. Esto ocurre con todos los procedimientos en medicina, pero más aún en uno como este, ya que tiene un componente estético muy importante. En la actualidad, con tanto marketing y comercialización, la gente está confundida, por ejemplo con los trasplantes en Turquía, pensando que es lo mejor, pero se trata de una equivocación. Lo importante es elegir al profesional adecuado.

«En los últimos años, ha aumentado la demanda tanto por parte de los hombres como de las mujeres»

¿Qué criterios deben tener en cuenta los pacientes para asegurarse de que están en manos de profesionales cualificados?

Como ocurre con cualquier otra especialidad médica, si alguien tiene un problema grave, no va al primer médico que aparece en Internet. Es fundamental informarse, buscar un profesional que tenga buenas referencias y guiarse por las recomendaciones de otros pacientes o médicos, no por la publicidad que aparece en los portales web o en las redes. De lo contrario, los resultados pueden ser muy desagradables y serios. No se puede banalizar la cirugía del trasplante capilar.

Más allá del aspecto estético, la alopecia puede tener un impacto psicológico importante en quienes la sufren. ¿Para qué casos está indicada la cirugía de trasplante capilar?

El aspecto psicológico es fundamental tanto en hombres como en mujeres, aunque en ellas el impacto suele ser mayor. En el libro, he dedicado un capítulo a la influencia psicológica de las alopecias y a explicar cómo el trasplante capilar, junto con la medicación, pueden mejorar significativamente la autoestima de las personas. La cirugía se indica cuando los tratamientos farmacológicos han fracasado, pero no todo el mundo es un buen candidato. El principal requisito es contar con buen pelo en la zona donante, ya que el trasplante capilar consiste en extraer cabello de una parte del cuero cabelludo y colocarlo en la zona afectada por la calvicie. También influye el tipo de alopecia, pues no todas son susceptibles de trasplante. La que sí permite esta intervención es la androgenética, que además es la más común. Sin embargo, no se recomienda realizar el procedimiento antes de los 25 años porque en esa etapa de la vida la alopecia suele estar aún en evolución. En estos casos, lo que hay que hacer es tratar de estabilizar el problema con medicación.

¿Qué distingue el enfoque de Mediteknia en este campo del de otros centros?

Lo que más nos distingue es que yo tengo una experiencia de más de tres décadas en este campo y que hemos hecho miles de trasplantes. Además, llevo la dirección de la Unidad de Cirugía y Trasplante Capilar de la Clínica Dermatológica Internacional en Madrid y operamos allí una semana cada mes. También soy autor de más de 100 publicaciones internacionales.

¿Cuántos trasplantes realizan al año?

Aproximadamente, hacemos unos 300 cada año entre Gran Canaria y Madrid. Lo cierto es que en los últimos años ha aumentado la demanda tanto por parte de los hombres como de las mujeres. Sin embargo, no hay que olvidar que la alopecia es más frecuente en los varones porque está ligada a las hormonas masculinas.

¿Fue complicado consensuar las visiones con el doctor Vázquez Doval a la hora de escribir el libro?

No. Francisco Javier Vázquez Doval es un compañero que se formó conmigo, por lo que, de alguna forma, tenemos una visión muy similar. La verdad es que hemos tardado unos dos años en terminarlo porque ha habido que hacer muchas revisiones. De momento, lo está distribuyendo el laboratorio Genové. La previsión es que pueda salir a la venta en unos meses.