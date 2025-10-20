Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test

¿Cuántas palabras de la jerga juvenil conoces?

¿Dominas el idioma de las nuevas generaciones o te pierdes a la primera? Compruébalo con este test

¿Cuánto sabes de jerga juvenil?

¿Cuánto sabes de jerga juvenil?

Eva Hinchado

La jerga juvenil cambia más rápido de lo que algunos pueden entender; hoy hay FOMO, mañana todo es chill y pasado, lo importante es el aura. ¿En qué nivel dirías que estás en tu comunicación con los más jóvenes? Hemos preparado un test para que descubras lo que significa stalkear o saber si vives en tu prime. ¿Te atreves?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un vuelco genera importantes retenciones para entrar en Las Palmas de Gran Canaria
  2. La Aemet avisa: lluvias este domingo en Canarias
  3. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  4. Una guerra de ultras provoca el caos en Siete Palmas
  5. Este es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria al que tienes que ir sí o sí: auténtica comida canaria y precios únicos
  6. Pelea en Siete Palmas: 'Uno del Alcalá tenía la cabeza abierta de una pedrada y lo metí en el baño, volaron sillas y botellas
  7. El rincón selvático frente a Las Canteras de un abogado que cambió los juicios por servir comidas
  8. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria

Llegan 13 hombres en cayuco a El Hierro y Salvamento navega hacia una zódiac a la deriva

Llegan 13 hombres en cayuco a El Hierro y Salvamento navega hacia una zódiac a la deriva

Las Palmas de Gran Canaria recibe casi cinco millones de euros del Gobierno de Canarias por su condición de capital

Las Palmas de Gran Canaria recibe casi cinco millones de euros del Gobierno de Canarias por su condición de capital

Así surgió la vida en Canarias: lo que nunca te contaron sobre la naturaleza del archipiélago

Así surgió la vida en Canarias: lo que nunca te contaron sobre la naturaleza del archipiélago

Sumar celebra la "rectificación" del Gobierno en la cuota de autónomos mientras Podemos exige bajarlas para tener sus votos

Sumar celebra la "rectificación" del Gobierno en la cuota de autónomos mientras Podemos exige bajarlas para tener sus votos

El fallo de Amazon deja a Canarias sin datáfonos: gasolineras, mercados y tiendas colapsadas para pagar

El fallo de Amazon deja a Canarias sin datáfonos: gasolineras, mercados y tiendas colapsadas para pagar

Cinco fuerzas aéreas OTAN se prueban sobre Canarias con cazas rusos Su-30MKI de la India

Cinco fuerzas aéreas OTAN se prueban sobre Canarias con cazas rusos Su-30MKI de la India

Zelenski asegura seguir dispuesto a reunirse con Putin y rechaza las exigencias rusas sobre Donetsk

Zelenski asegura seguir dispuesto a reunirse con Putin y rechaza las exigencias rusas sobre Donetsk

La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo

La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
Tracking Pixel Contents