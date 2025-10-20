Test
¿Cuántas palabras de la jerga juvenil conoces?
¿Dominas el idioma de las nuevas generaciones o te pierdes a la primera? Compruébalo con este test
Eva Hinchado
La jerga juvenil cambia más rápido de lo que algunos pueden entender; hoy hay FOMO, mañana todo es chill y pasado, lo importante es el aura. ¿En qué nivel dirías que estás en tu comunicación con los más jóvenes? Hemos preparado un test para que descubras lo que significa stalkear o saber si vives en tu prime. ¿Te atreves?
