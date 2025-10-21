Canarias alza la voz: la hora menos «no se toca»

En medio de la polémica en torno a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acabar «definitivamente» con el cambio de hora estacional en toda Europa, Canarias vuelve a alzar la voz para recordar que su hora menos «no se toca». Así lo confirmó el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.

La Comisión Europea accedió ayer, además, a buscar una «posición común» sobre este asunto e iniciar un «estudio para apoyar la toma de decisiones» sobre un debate que está sobre la mesa desde hace años.

"Pase lo que pase"

Mientras, en Canarias la postura está clara: el Ejecutivo regional no está dispuesto a renunciar a esta diferencia. La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, se mostró dispuesta a defender la diferencia horaria del Archipiélago "pase lo que pase" en el resto de Europa. Cabello también fue tajante: "Es importante mantener esa singularidad".

"Una cosa es que no se retrase la hora y otra cosa es que nos quedemos con la diferencia que tenemos. Nosotros estamos en otro meridiano, no nos afecta otro huso", destacó Valido en una entrevista al programa A Buenas horas con José Luis Martín recogida por Europa Press.

Una promoción única

Valido recordó que "aunque parezca una tontería", esa diferencia horaria con el resto del Estado implica una promoción invaluable para las Islas. "Cuántas veces al día se nombra a Canarias por esta cuestión", insistió.

El Archipiélago defiende como «innegociable» una singularidad que es geográfica

Con una hora menos desde principios del siglo XX

Es necesario recordar que fue el dictador Francisco Franco el que decidió, en 1940, asimilar el horario de la Península al de Alemania. Canarias, que tiene una hora menos por su situación geográfica, quedó entonces con horario idéntico al de Inglaterra. Canarias ya tenía un horario distinto al de la Península a principios del siglo XX y, por lo tanto, no tendría por qué variar esa situación aunque en Europa se decida finalmente eliminar los cambios de hora estacionales.

España no está sola

La propuesta de España llegó este lunes con el respaldo de otros países como Finlandia y Polonia a la reunión de ministros de Energía. Otros países como Alemania o Dinamarca siempre han estado a favor de eliminar este cambio horario.

La propuesta de España llega en la misma semana en la que se producirá un nuevo cambio de hora, para adaptarse al horario de invierno. Será en la madrugada del sábado al domingo.

Debate pendiente desde 2018

España ha reabierto así un debate que lleva pendiente desde 2018, cuando fue la Comisión Europea (presidida entonces por Jean-Claude Juncker) la que planteó acabar con este sistema. Los cambios de hora en Europa se adoptaron por primera vez - de forma puntual- durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar energía, aunque se generalizaron en los años 70 debido a la crisis del petróleo. La Unión Europea (UE) estandarizó la práctica en 1981 a través de una directiva y estableció la sincronización de los horarios de verano en todo el continente. En concreto, la normativa que rige el cambio de hora en la UE es la 2000/84/CE, que establece que los relojes se adelantan una hora el último domingo de marzo y se retrasan una hora el último domingo de octubre. Por eso, este sábado está previsto un nuevo cambio.

Valido y Cabello recuerdan la promoción diaria que otorga esta diferencia

Entre los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo estatal está el hecho de que consideran que estas modificaciones «ya no tienen sentido». Según explicaron, la mayoría de los ciudadanos reclama su finalización: el 66 % de la población, según fuentes del Gobierno. La ciencia, por su parte, sostiene que ya no supone un ahorro energético y, por contra, trastoca los ritmos biológicos dos veces al año.

El efecto del cambio horario en la salud de los trabajadores

Algunas de estas cifras las aportó también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que aseguró que las razones que daban lugar originalmente al cambio horario para reducir el consumo de energía ya no se dan «en la práctica» y que, en cambio, hay estudios que cifran en 750 dólares por trabajador el impacto en la caída de su productividad derivado del efecto sobre la salud del cambio horario.

En el mismo sentido se pronunció la vicepresidenta ejecutiva para Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, que recalcó que las premisas de consumo de energía y parámetros horarios de la crisis energética de los años 70 y las de ahora «no son las mismas».

Por su parte, algunos miembros del Partido Popular (PP), aún habiendo llevado las propuestas en sus programas electorales, dudaron de lo motivos que se esconden detrás de las intenciones del presidente del Gobierno. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, calificó el anuncio de «señuelo» para intentar cambiar los temas de conversación de la actualidad política.