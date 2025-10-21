¿Cuándo adoptará España el carnet de conducir a los 17 años y el resto de nuevas medidas?

El Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes a la actualización de las normas de la Unión Europea (UE) sobre los permisos de conducir y la medida estrella es que los jóvenes de 17 años puedan conducir coches, camiones y furgonetas si van acompañados de un adulto con experiencia. La nueva normativa entra en vigor 20 días después de su publicación en el boletín oficial de la Unión Europea y los Estados miembros tendrán tres años para transponer las normas a su legislación y un año adicional para preparar su implementación.

¿Cuándo será esto una realidad en España? Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) explican a El Periódico de Catalunya que en los últimos años ya se ha realizado un trabajo previo preparando la posibilidad de incorporar la medida al ordenamiento jurídico propio y recuerdan que las normas de la UE son de obligado cumplimiento. Sin embargo, no será hasta que el redactado definitivo esté en el boletín oficial de la UE cuando la normativa se analice en profundidad por los responsables de Tráfico. A partir de ahí se iniciará la maquinaria burocrática para reformar tanto la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial como el Reglamento General de Circulación.

El proceso de adaptación a la normativa en España podría alargarse dos años antes de aplicar las nuevas medidas

Ante esta tramitación, podrían pasar un par de años antes de que se empezara a aplicar la medida y permitir que un menor de 17 años, tras sacarse el carnet, pueda circular junto a un adulto en España. Paralelamente a este proceso, la Dirección General de Tráfico debe empezar a trabajar por las derivadas de la norma tanto en la formación que se practica en las autoescuelas como en los exámenes de conducir.

Cuando estos conductores menores de edad tengan el carnet, podrán circular hasta su mayoría de edad acompañados de un adulto de más de 25 años, con cinco años de experiencia al volante y que no haya sido objeto de una prohibición de conducir en los últimos cinco años.

La edad para acceder al permiso B baja de los 18 a los 17 pero el proceso para obtener el carnet será el mismo: tras paso por la autoescuela, el futuro conductor se examinará y obtendrá este carnet, aunque en el primer año deberá ir acompañado cuando circule. Será otra forma de llevar la L.

En declaraciones a este diario, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcado que la modificación de la Directiva Europea hace propuestas "simples y esclarecedoras".

Los conductores noveles tendrán un periodo de prueba de dos años con sanciones más estrictas

Las nuevas modificaciones del permiso de conducir permiten unificar criterios de los reglamentos de los países de la UE así como rebajar la siniestralidad al volante, ya que se considera que la circulación supervisada reduce los accidentes. En este sentido la norma impone un periodo de prueba de dos años para los conductores noveles con sanciones más estrictas ante situaciones como circular bajo los efectos del alcohol, no llevar el cinturón o ir sin la protección infantil.

Detrás de la bajada del permiso de circulación B a los 17 años está la preocupación de los países de la Unión Europea por la falta de camioneros. Con la medida adoptada ahora se busca agilizar que estos jóvenes que así lo quieran puedan aspirar rápidamente a otros tipos de carnets, como el C, que permite llevar camiones.

De hecho, además de la reducción de la edad mínima para obtener el carnet de categoría B, se permite también que las personas de 18 años puedan conseguir el permiso para conducir camiones (categoría C) y que las de 21 años puedan conducir autobuses (categoría D), siempre que posean un certificado de competencia profesional. Esta medida busca hacer atraer trabajadores hacia el sector del transporte rodado, que encuentra dificultades para conseguir conductores.

Baja la edad para acceder al carnet de categoría C (camiones) y D (autobuses)

Actualmente, en España la edad mínima para obtener el permiso de conducir clase C (camión) es de 18 años si se posee el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en la modalidad de cualificación inicial ordinaria. Si no se cuenta con el CAP, la edad mínima es de 21 años. Para el permiso D, la edad mínima son 24 años.

La nueva norma obligará también a que la retirada del carnet de conducir en un Estado miembro por una infracción grave, como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, se aplique en el conjunto de la Unión Europea. Actualmente, si un conductor es sancionado con la pérdida del permiso de conducir en un Estado miembro distinto al que le expidió el carné, generalmente el castigo no tiene carácter universal y se aplica sólo en el país donde fue inhabilitado.

Bajo lo acordado, los Estados miembros deberán informarse mutuamente, sin demoras excesivas, sobre las decisiones de retirada del permiso de conducir relacionadas con las infracciones graves como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, estar implicado en un accidente mortal o excesos de velocidad significativos.

La Unión Europea pretende que en 2030 esté operativo el permiso de conducir digital integrado en la Cartera de Identidad Digital Europea, que se llevará en el teléfono móvil. Su introducción será progresiva en los países miembros, pese a que se autoriza un periodo de coexistencia de 15 años con el carnet físico. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ofrece un permiso digital a través de la aplicación 'miDGT', que podría integrarse fácilmente en la Cartera de Identidad Digital Europea.

Este nuevo documento electrónico facilitará la renovación del permiso así como el intercambio de información entre policías para perseguir infracciones transfronterizas. Se calcula que un 40% de los delitos viarios entre países quedan impunes por falta de identificación o sanciones efectivas.

La norma también establece que el periodo de validez de los permisos de turismos y motocicletas será de 15 años y no de 10 como hasta ahora, mientras que los carnets para profesionales serán de 5 años, con revisiones médicas obligatorias. Los conductores mayores de 65 años deberán renovarse el carnet cada 5 y a partir de 70 este trámite será gratuito, pese a que se deba pagar la revisión médica.