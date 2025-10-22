Bullying
Los estudiantes convocan una huelga el martes 28 en toda España por el caso de bullying a Sandra Peña
El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga bajo el lema 'Sandra, no te olvidamos' para decir "Basta ya de bullying y de discursos de odio"
Redacción
Bajo el lema 'Sandra, no te olvidamos', el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga el próximo martes, 28 de octubre, en toda España en recuerdo de la joven sevillana de 14 años que se suicidó el pasado día 14 y para decir "Basta ya de bullying y de discursos de odio".
Además de la huelga habrá manifestaciones a las 12 del mediodía en numerosas ciudades españolas, según ha informado este miércoles el sindicato, que ha lamentado la muerte de la joven Sandra Peña, una "terrible noticia que ha conmocionado a millones de jóvenes"
Un hecho, añaden, "que no tenía que haberse producido nunca", y del que "hay responsables".
Para ellos Sandra fue "víctima de un acoso continuado en el colegio concertado Irlandesas de Loreto donde estudiaba" y que "no motivó ninguna acción -por parte de este centro docente- para impedirlo", sin que en ningún momento se activaran los protocolos que existen.
Asimismo, han enviado todo su apoyo y cariño a la familia, amigos y amigas, a todos los compañeros y compañeras de Sandra, en estos momentos "tan duros". Y al mismo tiempo, remarcan, quieren "dejar claro que la pérdida de Sandra pudo haberse evitado".
Por su parte, el Sindicato de Estudiantes andaluz, apunta también como responsable de este suceso a "los recortes y las privatizaciones" tanto en educación pública como en el terreno de la salud mental.
Aunque muchos pongan el foco en los protocolos antiacoso, el sindicato ha recordado que quienes los aplican son "profesores que tienen que atender a 35 y 40 alumnos en un aula y sin medios" y los orientadores "que no hay en nuestros institutos".
"¿De qué sirven los protocolos cuando se tornan en papel mojado ante el colapso de la educación y la inexistencia de recursos económicos y mecanismos de prevención?", concluye la declaración publicada en las redes hace dos días.
