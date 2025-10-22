El primer caldo de algas es canario: la ULPGC y Ecolagen lo lanzan tras años de investigación

La empresa canaria Ecolagen y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) presentarán el próximo 31 de octubre el primer caldo vegetal con algas, desarrollado junto al Banco Español de Algas (BEA), centro de referencia en biotecnología marina adscrito a la universidad.

El producto es fruto de un proyecto que busca sacar el conocimiento científico del laboratorio y llevarlo directamente al mercado. Tras años de investigación sobre el potencial nutricional de las algas, el BEA ha logrado transformar ese trabajo en un caldo listo para usar, completando así el camino que va de la ciencia básica al alimento real.

La colaboración entre universidad y empresa responde al propósito de convertir la investigación académica en soluciones útiles para la ciudadanía. En este caso, los estudios sobre las propiedades nutricionales de las algas se han traducido en un producto que amplía las opciones para quienes buscan alternativas vegetales, saludables y sostenibles.

Más allá del lanzamiento en sí, esta formulación abre la puerta a nuevos productos con alto valor nutricional y menor impacto ambiental. En un contexto de sobreexplotación de los recursos naturales y de creciente demanda alimentaria, las algas se perfilan como una fuente prometedora de proteínas de alta calidad.

El proyecto se puso en marcha con el objetivo de comprobar la eficacia del uso de algas para crear un caldo vegetal con una cantidad de aminoácidos esenciales comparable a la de los caldos de origen animal. Durante varios meses, el equipo investigador del BEA aportó conocimiento y asesoramiento técnico en biotecnología de algas, y realizó los análisis de composición que han permitido definir la formulación final.

El resultado es un caldo que combina ulva, nori y espirulina con legumbres de alta digestibilidad y hortalizas, sin aditivos ni conservantes. La receta busca responder a la creciente demanda de alternativas vegetales y sostenibles, adaptadas a un público cada vez más atento al bienestar animal, la salud y el medioambiente.

Ecolagen, con sede en Gran Canaria y conocida por su caldo de huesos cien por cien ecológico, amplía así su catálogo con una opción apta para dietas vegetarianas y veganas, sin renunciar al rigor nutricional que caracteriza a la marca. Mientras la empresa ha aportado su experiencia en el desarrollo del producto, el BEA ha centrado su labor en la evaluación científica y el análisis de los aminoácidos, en línea con su compromiso de impulsar un uso sostenible de las algas dentro de la economía circular.

Con sede en Taliarte, el Banco Español de Algas lleva años impulsando proyectos aplicados a la alimentación, la cosmética o la agricultura. Esta colaboración con Ecolagen refuerza su objetivo de conectar la ciencia con el tejido productivo, especialmente en Canarias, donde la biodiversidad marina ofrece un enorme potencial aún por explorar.

El caldo vegetal con algas se comercializará en exclusiva en Canarias durante los primeros meses, antes de su lanzamiento nacional previsto para diciembre. La estrategia busca que el estreno se produzca en el mismo lugar donde se ha desarrollado el proyecto.

La presentación oficial será el 31 de octubre en la sede del Banco Español de Algas en Taliarte, y marcará el inicio de la fase comercial del producto. En el acto se explicarán los detalles del proyecto y participarán representantes de la ULPGC, el BEA y Ecolagen, que darán a conocer el proceso seguido hasta la llegada de este innovador caldo al mercado.