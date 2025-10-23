Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inmigración

El Supremo da 15 días al Gobierno para que cumpla la orden sobre los menores extranjeros que pidieron asilo en Canarias

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España).

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). / Europa Press Canarias - Europa Press

EP

MADRID

El Tribunal Supremo ha acordado requerir a la Administración General del Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.

Los magistrados se han pronunciado a raíz de un escrito que presentó el Gobierno de Canarias en el que avisa de que se mantiene "la situación de hacinamiento de menores" en las instalaciones de la administración autonómica.

El tribunal contesta que "no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia". Por ello, reclama que dé cumplimiento en 15 días sin posibilidad "de excusa o reparo".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

