Inmigración
El Supremo da 15 días al Gobierno para que cumpla la orden sobre los menores extranjeros que pidieron asilo en Canarias
EP
El Tribunal Supremo ha acordado requerir a la Administración General del Estado que en un plazo "improrrogable" de 15 días proceda a dar cumplimiento del auto que dictó el pasado marzo en el que le ordenó garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.
Los magistrados se han pronunciado a raíz de un escrito que presentó el Gobierno de Canarias en el que avisa de que se mantiene "la situación de hacinamiento de menores" en las instalaciones de la administración autonómica.
El tribunal contesta que "no le falta razón a la defensa autonómica cuando pone de manifiesto la trascendente demora que se aprecia". Por ello, reclama que dé cumplimiento en 15 días sin posibilidad "de excusa o reparo".
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
- La tertulia del bordillo: el grupo que ha creado un mentidero en su barrio como remedio para la soledad
- Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
- El Mercado del Puerto se queda sin 500.000 euros para su reparación
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Una queja vecinal lleva al cierre la hamburguesería All or Nothing en Triana
- Así fue el ataque que acabó con la vida de Millu, la gata más querida de un residencial de Gran Canaria
- Desalojo fallido en el Puerto de Las Palmas: un matrimonio evita que su barco vivienda sea remolcado
- Un ladrón incendia una vivienda de Triana con un matrimonio y su hijo en el interior