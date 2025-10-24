Canarias registra 7.600 nacimientos hasta agosto: leve repunte respecto al año pasado, pero casi 2.900 menos que hace una década

El número de nacimientos en Canarias durante los ocho primeros meses de 2025 (enero-agosto) alcanzó los 7.600, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto supone 32 alumbramientos más que en el mismo periodo de 2024, pero todavía 2.897 menos que hace una década, una cifra que refleja la persistente caída de la natalidad en el Archipiélago.

Por provincias, Las Palmas registró 4.093 nacimientos (+21 respecto al año pasado), mientras que Santa Cruz de Tenerife contabilizó 3.507 (+11). En ambos casos, los datos continúan lejos de los niveles alcanzados en 2016, cuando nacieron 1.523 y 1.374 niños más respectivamente.

El primer abrazo del mundo. Más allá del vínculo afectivo, este contacto instintivo es una poderosa intervención natural que proporciona al bebé el calor y la seguridad necesarios para su adaptación a la vida. / IA/T21

El contexto nacional: España sigue con una natalidad muy baja

A nivel estatal, el INE contabilizó 210.388 nacimientos entre enero y agosto de 2025, lo que supone un ligero aumento de 594 respecto a 2024, aunque casi 67.000 menos que hace diez años.

Las cifras actuales, según los datos recogidos por Europa Press, se aproximan a las de 2023 (210.282), pero siguen por debajo de años previos a la pandemia, cuando en 2019 se alcanzaron 238.244 nacimientos.

Desde 2020, el número de alumbramientos ha seguido una tendencia a la baja, con un repunte limitado tras la crisis sanitaria. En 2021 se registraron 219.990 nacimientos y en 2022, 217.403. Este descenso se atribuye a factores como el envejecimiento de la población, la inestabilidad económica y el retraso en la edad de maternidad, según diversos análisis del Ministerio de Sanidad y del Observatorio Demográfico del INE.

Edad de las madres: predominio entre los 30 y 39 años

El estudio mensual del INE muestra que la mayor parte de los nacimientos en agosto de 2025 correspondieron a mujeres de entre 30 y 39 años.

En concreto, se registraron 9.326 alumbramientos de madres de 30 a 34 años y 8.084 de madres de 35 a 39. También se contabilizaron 2.444 nacimientos de mujeres de 40 a 44 años y 282 en el tramo de 45 a 49 años, además de 23 partos de madres mayores de 50.

Estos datos confirman la tendencia hacia una maternidad cada vez más tardía, un fenómeno que, según el Instituto de la Mujer, influye directamente en la reducción global del número de hijos por mujer.

Madre acariciando a bebé / LP/DLP

Más defunciones que en 2024: Canarias lidera el aumento relativo

El informe también revela un incremento de las defunciones en el conjunto del país. Entre enero y agosto de 2025 fallecieron 299.503 personas, 3.521 más que en el mismo periodo de 2024.

Si se amplía el rango temporal, se observa que el número de muertes ha ido creciendo desde 2019, con picos significativos en los años de la pandemia (335.579 en 2020).

En el caso de Canarias, el Archipiélago lidera el aumento porcentual de fallecimientos durante la semana 40 del año, con una subida del 6,94% respecto al mismo periodo de 2024. Le siguen Castilla y León (3,84%) y Andalucía (3,73%). En el extremo opuesto, Navarra y Aragón registraron descensos del 2,58% y 2,26%, respectivamente.

La primera funeraria 100% sostenible de España / Jose Carlos Guerra

Un reto demográfico en las islas y el resto de España

El descenso continuado de la natalidad y el aumento de la mortalidad dibujan un reto demográfico de gran alcance para Canarias y para el conjunto del país.

La combinación de baja fecundidad, envejecimiento poblacional y migración desigual entre territorios plantea desafíos en la sostenibilidad de los servicios públicos y del sistema de pensiones, según informes del Consejo Económico y Social de España (CES).

En este contexto, los expertos señalan la necesidad de políticas familiares más eficaces, medidas de conciliación laboral y apoyo a la juventud para acceder a la vivienda y al empleo estable, factores clave para revertir la tendencia demográfica actual.