El Hospital Insular prevé conocer la próxima semana el origen del brote de salmonela

El servicio de Medicina Preventiva espera finalizar el informe de la investigación en los próximos días

Personal de cocina del Insular-Materno.

Yanira Martín

Las Palmas de Gran Canaria

El servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi) espera conocer la próxima semana la causa que originó el brote de salmonela que se produjo el pasado agosto en el área de Cocina del recinto. Así lo confirmaron este viernes a este medio fuentes del complejo.

El foco afectó a 22 personas, de las cuales cuatro eran pacientes adultos del Materno, ocho del Hospital Insular y 10 del centro polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I, un espacio que es abastecido por la cocina del Insular-Materno.

En un principio, el equipo tenía previsto que los resultados de los análisis pertinentes pudieran salir a la luz en septiembre. Sin embargo, la complejidad del estudio obligó a ajustar los plazos. De hecho, el 10 de octubre, las mismas fuentes garantizaron que la investigación seguía en curso y que el informe completo de la misma estaría terminado a finales de mes.

Hay que recordar que desde que la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Dirección Gerencia del Chuimi conocieron la existencia del brote, se llevó a cabo una auditoría para corroborar que se habían cumplido todos los protocolos. La revisión no constató ninguna incidencia. Además, se retiraron todos los alimentos sospechosos.

