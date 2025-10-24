Las nuevas preguntas del carné de conducir en España: cuáles son y cuándo entrarán en vigor

El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana una profunda revisión de las normas que regulan los permisos de conducción en toda la Unión Europea (UE). Con esta actualización, Bruselas busca reducir los accidentes de tráfico —que cada año provocan cerca de 20.000 muertes en las carreteras europeas— y adaptar la formación de los conductores a los retos actuales de movilidad, tecnología y envejecimiento demográfico.

Las nuevas directrices, que deberán aplicarse en los Estados miembros en un plazo máximo de cuatro años, introducen cambios en el examen de conducir, la validez del carné, los reconocimientos médicos y la implantación del carné digital europeo.

También se crea un periodo de prueba obligatorio para los conductores noveles y se refuerza la cooperación entre países en materia de sanciones graves.

La autopista GC-1 a su paso por Telde. / La Provincia

Duración del carné y controles médicos más estrictos

La nueva normativa fija una validez estándar de 15 años para los permisos de conducción de automóviles y motocicletas, aunque los países podrán reducirla a 10 años si el documento se usa también como identificación nacional.

En el caso de camiones y autobuses, la validez será de cinco años, manteniendo la obligación de revisiones médicas periódicas. Los Estados miembros podrán exigir controles más frecuentes a los conductores mayores de 65 años, ya sea mediante pruebas de visión, chequeos cardiovasculares o cursos de reciclaje.

Antes de obtener o renovar el carné, los solicitantes deberán superar un reconocimiento médico obligatorio. No obstante, la directiva deja margen para que cada país adopte su propio sistema: podrán sustituir la evaluación médica por formularios de autoevaluación o programas de control nacionales, siempre que se garantice la fiabilidad del proceso.

Periodo de prueba para conductores noveles

Por primera vez, la UE introduce un periodo de prueba de al menos dos años para quienes obtengan su primer carné de conducir.

Durante este tiempo, los conductores noveles estarán sujetos a sanciones más severas si cometen infracciones graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, superar los límites de velocidad o no usar cinturón de seguridad.

El Parlamento considera que esta medida ayudará a reducir los siniestros entre jóvenes conductores, uno de los grupos con mayor índice de accidentes. Según datos de la Comisión Europea, el 40 % de las muertes en carretera implican a personas menores de 30 años.

Atasco en la autopista del sur de Gran Canaria, a la altura del aeropuerto, en dirección a LPGC / La Provincia

Además, la nueva normativa permitirá que los jóvenes de 17 años obtengan el permiso de conducir de la categoría B (turismos), siempre que lo hagan bajo la supervisión de un conductor experimentado hasta cumplir los 18 años.

Esta opción ya se aplica con éxito en países como Alemania o Austria, donde ha contribuido a reducir la siniestralidad juvenil.

Carné de conducir digital: hacia un formato europeo unificado

Otro de los grandes cambios es la implantación del carné de conducir digital, accesible desde el teléfono móvil.

El documento electrónico será válido en toda la UE y se convertirá de forma progresiva en el formato principal, aunque los ciudadanos conservarán el derecho a solicitar un carné físico. Las autoridades deberán expedirlo en un plazo máximo de tres semanas desde la solicitud.

El carné digital facilitará la verificación instantánea de los datos del conductor, la renovación del documento y el intercambio de información entre administraciones.

Además, se integrará con otros servicios digitales europeos, como la identidad electrónica europea (eID).

Nuevos contenidos en el examen de conducir

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la actualización del examen teórico y práctico para obtener el carné.

A partir de ahora, los aspirantes deberán demostrar conocimientos más amplios sobre seguridad vial y convivencia con otros usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas y niños.

El examen incluirá preguntas específicas sobre:

Riesgos de los ángulos muertos , especialmente en zonas urbanas.

, especialmente en zonas urbanas. Uso correcto de los sistemas de asistencia al conductor (ADAS), cada vez más presentes en los vehículos modernos.

(ADAS), cada vez más presentes en los vehículos modernos. Apertura segura de puertas para evitar accidentes con ciclistas o motoristas.

para evitar accidentes con ciclistas o motoristas. Distracción al volante, con especial atención al uso del teléfono móvil.

El objetivo, según el Parlamento Europeo, es adaptar la formación a la realidad del tráfico actual y fomentar una conducción más responsable y respetuosa con todos los usuarios de la vía pública.

Explicación gráfica de la DGT sobre los espacios sin visibilidad (ángulos muertos) del conductor de un camión. / DGT

La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) lleva impartiendo desde hace años en Canarias formación en los centros escolares sobre seguridad vial. Precisamente, esta semana, se han llevado a cabo sesiones en colegios de Telde y Valsequillo en las que, entre otros asuntos, se ha abordado el riesgo de los ángulos muertos, informa Bernardo Hernández, periodista canario experto en Seguridad Vial.

Reconocimiento de sanciones y retirada del carné en toda la UE

Para combatir la impunidad de los conductores infractores en el extranjero, la nueva directiva refuerza el sistema de intercambio de información entre países.

A partir de ahora, cuando un conductor sea sancionado o se le retire el carné en un Estado miembro, esa decisión se trasladará automáticamente al país que expidió el permiso, garantizando así la ejecución transfronteriza de las sanciones.

Las medidas afectarán especialmente a infracciones graves como:

Conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Participación en un accidente mortal.

Exceso de velocidad superior a 50 km/h sobre el límite permitido.

Las autoridades nacionales deberán comunicarse sin demoras para aplicar las medidas de suspensión, restricción o retirada del permiso de conducción.

Exposicion de la Agrupacion de Trafico de la Guardia Civil / Andres Gutierrez Taberne

Fomento del empleo en el transporte y los servicios de emergencia

El nuevo marco normativo también busca aliviar la escasez de conductores profesionales en el sector del transporte.

Las personas de 18 años podrán obtener el permiso para conducir camiones (categoría C) y las de 21 años, el de autobuses (categoría D), siempre que cuenten con un certificado de competencia profesional. En caso contrario, deberán esperar hasta los 21 y 24 años respectivamente.

Además, la reforma incluye medidas para facilitar que voluntarios, bomberos o personal de rescate puedan conducir vehículos de emergencia en determinadas circunstancias, simplificando los requisitos administrativos.

Señal de peligro de ángulo muerto, / DGT

Un paso más hacia el objetivo de cero muertes en carretera

La revisión de las normas sobre el carné de conducir forma parte del Paquete de Seguridad Vial presentado por la Comisión Europea en marzo de 2023, cuyo fin es alcanzar el objetivo de “Cero víctimas mortales” en el transporte por carretera para 2050.

Este programa promueve una estrategia global basada en cinco pilares: educación, control, infraestructura segura, vehículos más avanzados y respuesta rápida ante emergencias.

Los países de la UE tendrán tres años para incorporar estas normas a su legislación nacional y un año adicional para su puesta en práctica una vez publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea.