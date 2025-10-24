Premios Princesa de Asturias
La inesperada ausencia de una de las premiadas marca la recepción de Familia Real en el Reconquista
Una indisposición impide a Mary-Clarie King asistir al encuentro con los Reyes, sus hijas y el resto de galardonados
Mariola Riera
Sorpresa en la recepción de sus Majestades los Reyes y sus hijas a los premios Princesa de Asturias de este año. A la misma no ha podido asistir Mary-Claire King, galardonada en la categoría de Investigación Científica y Técnica al estar “indispuesta”, tal y como ha explicado la Fundación Princesa.
De momento está en el aire la asistencia de la investigadora a la ceremonia de esta tarde en el Teatro Campoamor.
Así las cosas, los Reyes, Felipe VI y Letizia, y la princesa Leonor y la Infanta Sofía, han saludado en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo solo a siete galardonados. Especialmente cariñosos se han mostrado con la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, premio de las Artes, que accedió al recinto en cuarto lugar tras Antonio Saborit, presidente del Museo de Antropología de México, premio de la Concordia; Byun-Chul Han, Comunicación y Humanidades; y Eduardo Mendoza, Letras. Tras Iturbide siguieron Serena Williams, de Deportes; Douglas Massey, de Ciencias Sociales; y Mario Draghi, de Cooperación Internacional. Todos posaron con la familia real para una foto “coja” del galardón de Investigación Científica y Técnica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
- Una queja vecinal lleva al cierre la hamburguesería All or Nothing en Triana
- Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
- Un ladrón incendia una vivienda de Triana con un matrimonio y su hijo en el interior
- San Bartolomé de Tirajana inicia el rescate del Hotel Las Tirajanas pese al aval judicial a Lopesan
- El inicio del paseo entre la plaza de América y La Cícer queda desierto
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Hasta cuatro años de prisión para una red familiar por falsificar documentos para sacar de Canarias a más de un centenar de migrantes