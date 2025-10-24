Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inesperada ausencia de una de las premiadas marca la recepción de Familia Real en el Reconquista

Una indisposición impide a Mary-Clarie King asistir al encuentro con los Reyes, sus hijas y el resto de galardonados

El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios Princesa en las horas previas a la ceremonia.

El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios Princesa en las horas previas a la ceremonia. / Luisma Murias / Irma Collín / Mario Canteli

Mariola Riera

Oviedo

Sorpresa en la recepción de sus Majestades los Reyes y sus hijas a los premios Princesa de Asturias de este año. A la misma no ha podido asistir Mary-Claire King, galardonada en la categoría de Investigación Científica y Técnica al estar “indispuesta”, tal y como ha explicado la Fundación Princesa.

De momento está en el aire la asistencia de la investigadora a la ceremonia de esta tarde en el Teatro Campoamor.

Así las cosas, los Reyes, Felipe VI y Letizia, y la princesa Leonor y la Infanta Sofía, han saludado en el salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo solo a siete galardonados. Especialmente cariñosos se han mostrado con la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, premio de las Artes, que accedió al recinto en cuarto lugar tras Antonio Saborit, presidente del Museo de Antropología de México, premio  de la Concordia; Byun-Chul Han, Comunicación y Humanidades; y Eduardo Mendoza, Letras. Tras Iturbide siguieron Serena Williams, de Deportes;  Douglas Massey, de Ciencias Sociales; y Mario Draghi, de Cooperación Internacional. Todos posaron con la familia real para una foto “coja” del galardón de Investigación Científica y Técnica. 

