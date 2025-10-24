La TFBCA cierra su edición más brillante

La Tenerife Fashion Beach Costa Adeje (TFBCA) ha cerrado con éxito de público y de participación la VIII edición más brillante de este esperado evento, el cual se ha consolidado en el tiempo para convertirse en cita indiscutible dentro del sector especializado en baño. Fusión de moda y turismo que, del 16 al 18 de octubre, han vuelto a situar a la pasarela en el epicentro de las tendencias del swimwear y consolidan la isla como un referente de la moda.

LA TFBCA, iniciativa promovida por el Cabildo de Tenerife dentro del Plan estratégico 2024 -2017 de Tenerife Moda y el Ayuntamiento de Adeje, contó este año con cerca de 30 empresas especializadas en moda baño y complementos, además de la firma nacional invitada Guillermina Baeza, que celebró sus 40 años de trayectoria profesional en la Isla. Asimismo, el top model internacional, Juan Betancourt y el diseñador y comentarista de moda, Juan Avellaneda, fueron los embajadores de lujo de este evento.

La modelo y presentadora de TVE, Nieves Álvarez, madrina de la TFBCA, y el presentador de TVE-Canarias, Roberto Herrera, condujeron, un año más, este espectáculo de tendencias a pie de playa, donde la arena y el mar sirven de escenario a una pasarela única en el mundo que ha logrado congregar a más de 500 personas en la playa del Duque Norte de Costa Adeje.

Como colofón a estos tres días, donde también se han sucedido actividades paralelas como el VI Foro de Moda TFBCA; actividades formativas innovadores como Coach for a Model; un press trip de prensa especializada y el Market Place, el broche final se centró en el gran desfile de diseñadores, en el que se dieron cita 10 firmas de swimwear, pertenecientes en su mayoría a Tenerife Moda, y otros programas insulares, acompañadas de otras marcas de complementos.

Dentro de esta pasarela, la firma Aurelia Gil y By Lolerio se alzó con el IV Premio a la mejor colección de la VIII edición de la TFBCA, con su propuesta conjunta Le smoking, inspirada en Yves Saint Laurent. Un galardón otorgado por un jurado de profesionales de prestigio, que no solo valoraron la excelencia en el diseño si no también sostenibilidad de las propuestas presentadas.

Este año, la pasarela contó con una selección de firmas canarias de baño, entre las que destacaron Arena Negra, Ananas Wear, Seco Seco, Waiola, LAVA, Betsabé Borcha, Aurelia Gil X By Loleiro, Macaronesia, Diazar y Chacho Souvenir, acompañadas por las marcas tinerfeñas de complementos Pendientera, Handcrafted y Anastasia y de otras enseñas procedentes de Gran Canaria, La Palma o Lanzarote.

Moda, sostenibilidad, turismo y, además, música, ya que los asistentes disfrutaron de la actuación de la cantante Mel Ömana, en show único que han sellado la trayectoria de la TFBCA como referente internacional del sector de la moda baño. Una plataforma única en la que no solo se impulsan las tendencias del sector, sino que sirve de promoción turística de la Isla en general, bajo el binomio moda y turismo a la par que potencia la competitividad, la innovación y la proyección internacional de la moda hecha en Tenerife.