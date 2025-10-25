¿Adiós al cambio de hora para siempre en Canarias? Pedro Sánchez pide a la Unión Europea eliminarlo en 2026

La noche del cambio de hora siempre genera debate en España. Cada vez que los relojes se adelantan o se atrasan, muchos ciudadanos notan sus efectos en el sueño y en la rutina diaria durante los días posteriores. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su intención de acabar con este ajuste horario, siguiendo la línea que ya propuso el Parlamento Europeo hace unos años. El jefe del Ejecutivo defiende su eliminación apoyándose en argumentos científicos, que apuntan a los efectos negativos del cambio de hora en la salud y el bienestar.

AGENCIA ATLAS

Según ha explicado Pedro Sánchez en un vídeo publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el Gobierno quiere poner fin al cambio de hora a partir de 2026. El presidente argumenta que esta medida responde tanto al sentir mayoritario de los ciudadanos como a las conclusiones científicas, que cuestionan su utilidad energética y advierten de sus efectos negativos sobre la salud.

Adiós a una tradición del siglo XX

Desde finales del siglo XX, en España se ajustan los relojes dos veces al año, una en marzo, cuando se adelanta una hora para entrar en el horario de verano, y otra en octubre, la de ahora, cuando se retrasa para recuperar el horario de invierno.

Esta práctica se implantó con el objetivo de ahorrar energía aprovechando mejor la luz solar, pero en los últimos años su eficacia se ha puesto en duda por diversos estudios. Cada cambio de hora afecta al conjunto de la Unión Europea, que sincroniza esta medida desde 1981.

Así es el impacto económico y en la salud del cambio de hora

Tanto los ciudadanos como la comunidad científica llevan tiempo pidiendo su eliminación. "La ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año", afirma Pedro Sánchez.

Se ha demostrado que los beneficios económicos del cambio de hora se han ido reduciendo. Con los nuevos hábitos de consumo energético, los ahorros son hoy casi imperceptibles. Según la Comisión Europea, el impacto positivo en la factura eléctrica de los hogares no supera el 0,1%.

AGENCIA ATLAS

Los médicos y expertos en salud coinciden en que los perjuicios son mayores que las ventajas. Los cambios bruscos de horario alteran el ritmo circadiano, provocando efectos similares al jet lag: cansancio, irritabilidad, dificultad para dormir e incluso descensos en el rendimiento laboral y escolar.

Además, varios estudios han vinculado el cambio horario con un aumento temporal de los accidentes de tráfico y laborales, así como con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares en las semanas posteriores. Por eso, cada vez más países europeos han comenzado a plantearse su eliminación definitiva.

La Unión Europea tiene una votación pendiente de aplicar

El debate sobre la supresión del cambio horario no es nuevo. En 2018, el Parlamento Europeo votó a favor de poner fin a la práctica de adelantar y atrasar los relojes, después de que una consulta pública revelara que más del 80% de los europeos estaban en contra.

Esta decisión se pospuso a la espera de que los Estados miembros acordaran qué horario mantener el de verano o el de invierno, lo que ha mantenido el asunto bloqueado desde entonces.

Ahora, Pedro Sánchez ha recordado que "el Parlamento Europeo votó hace seis años acabar con el cambio horario, y ha llegado el momento de hacerlo realidad". La propuesta del Ejecutivo busca precisamente desbloquear ese acuerdo a nivel comunitario y fijar un calendario claro para su aplicación.

Sánchez ha anunciado que el Gobierno defenderá en el próximo Consejo Europeo que España deje de cambiar la hora a partir de 2026, sumándose así a la iniciativa de varios países que ya han planteado medidas similares. "Este es un debate que viene de lejos, pero la política útil es la que escucha a los ciudadanos y a la ciencia", ha afirmado el Presidente.

Con esta medida, España apostaría por mantener un horario fijo, todavía por determinar si el de verano o el de invierno, pero que pondría fin a una práctica que cada vez cuenta con menos respaldo. El objetivo, según el Ejecutivo, es seguir a las recomendaciones científicas, porque esto "ya no tiene sentido en el siglo XXI".