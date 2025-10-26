El Perpetuo Socorro estrecha relaciones con Mauritania

El Hospital Perpetuo Socorro (HPS) recibió el pasado jueves la visita de la Delegación Sanitaria de Mauritania en una jornada de intercambio destinada a fortalecer los lazos sanitarios y científicos entre ambos territorios.

Los representantes mauritanos, que fueron recibidos por el CEO de HPS, Jorge Petit; la directora médica, Cristina Jiménez; la directora financiera, María Jesús Susilla; la gerente de Kala by HPS y directora de Comunicación y Marketing, Eva Molina Barber; las economistas Laura García Ferrera y Norma Nehrlich; además de una representación del equipo médico formada por los doctores Antonio Blanco, Carlos Fernández Quesada, Julián Tamayo, Juan Emilio Muro y Alejandro Déniz pudieron conocer las instalaciones, unidades especializadas y los proyectos en innovación, docencia e investigación que desarrolla HPS.

La delegación de Mauritania estuvo integrada por El Aliya Yahya Menkouss, secretaria general del Ministerio de Salud; Zeinebou Haimoudane, encargada del Observatorio Nacional Maternal y Neonatal; El Moctar H’Moud, director general del Laboratorio Nacional de Control de Calidad de Medicamentos (LNQCM); Amal Cheikh Abdallahi, directora general de la Caja Nacional de Solidaridad en Salud (CNASS); Mohamed Mahmoud Dhehby, director general de la Caja Nacional de Seguros de Salud (CNAM); Ahmed El Welaty, director general del Centro Nacional de Cardiología; Ekhtel Benina Zein, directora general del Centro Nacional de Oncología; Otouma Antoine Soumaré, director general del Centro Hospitalario de Especialidades; Abdellatif Sidi Aly, director general de la Clínica Medipole; Ahmed Sidi Cheikh, secretario general de la Federación Nacional de Salud; Ahmed Ould Bakar, director médico de la Clínica de Diabetes y Enfermedades Tiroideas; y Amar Essaghir, director ejecutivo de Chinguetti Pharma.

El CEO de HPS, Jorge Petit, destacó la importancia de la visita, que renueva «un profundo interés por la cooperación internacional en el ámbito sanitario. Hemos realizado numerosos viajes con el objetivo de estrechar lazos y fomentar relaciones médicas», explicó.

La secretaria general del Ministerio de Salud de Mauritania agradeció las facilidades del centro hospitalario en la tramitación de visados y subrayó que «Canarias es un destino sanitario estratégico para nosotros por la cercanía geográfica y la excelente acogida».