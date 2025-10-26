Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de octubre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 26 de octubre de 2025 es: 15, 17, 46, 50 y 51 siendo el número clave el 6.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Teodoro Sosa: 'A Las Palmas de Gran Canaria le hace falta un buen meneo
- Muere un turista y otro resulta herido crítico tras ceder una barandilla en un hotel de Lanzarote
- Discriminan al alumnado con necesidades especiales en un concierto didáctico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
- Fernando Palacios, tras el polémico concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria: 'Lo que han contado no es cierto
- La UD Las Palmas sufre el apagón televisivo de la Copa del Rey
- Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas
- Los vecinos de La Aldea saldrán otra vez a la calle si no se destina más dinero para la obra de la carretera
- ¿La casa más estrecha de Las Palmas de Gran Canaria? 88 centímetros en pleno Vegueta