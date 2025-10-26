Toño Armas: «El mejor vino se toma en compañía»

«El mejor vino se toma en compañía, sin mirar la marca y lo que vale». El consejero delegado de El gusto por el Vino, Toño Armas, destaca el valor social que tiene esta bebida, antes de la cita enológica ‘The Wine Gallery’, que reunirá a más de 80 bodegas de todo el mundo con cerca de 800 referencias este lunes en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras el éxito de la pasada edición, el evento se presenta en Gran Canaria con un marco de interés para los profesionales, bodegas y amantes del vino, en una oportunidad para degustaciones, catas privadas y la posibilidad de tener un contacto cara a cara con los bodegueros.

En el anterior evento celebrado Tenerife en 2024 congregó a más de un millar de personas, con 80 bodegas participantes, catas completas en aforo y más de 9.000 copas servidas a lo largo de la jornada.

Con más de 30 años en el sector, Toño Armas señala que este evento que trata de consolidar a su distribuidora está dirigido especialmente a los profesionales, aunque está abierto también a un público que quiere entender más sobre la cultura del vino.

El experto señala «el vino es un alimento del alma, un hilo que conecta territorios, personas y emociones». Aunque su consumo se ha asociado tradicionalmente a una edad madura, uno de los retos es tratar de integrar en este mundo a la juventud, que suele decantarse más por otras bebidas.

Con esa convicción impulsa ‘The Wine Gallery 2025’, que este lunes 27 de octubre convertirá el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel de Las Palmas de Gran Canaria en un gran punto de encuentra para el mundo vinícola canario y nacional.

La jornada reunirá a más de 80 bodegas, en un evento que trasciende la mera cata para convertirse en una celebración del vino como cultura, alimento y paisaje. «Lo importante no es el número de personas que acuda, aunque ya hay más de 600 acreditados, sino que disfruten», destaca.

El evento se desarrollará entre las 10:30 y las 19:30 horas de la tarde de mañana lunes.

Además de profesionales, este espacio festivo para profesionales que se reencuentran en un entorno especializado para su propio formación está abierto al amante del vino y todo el mundo que le rodea en el proceso de gestación.

El precio de 35 euros incluye el acceso al showroom, y un bono para canjear a posteriori en compras.