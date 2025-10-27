Canarias tiene un lustro para sacar de la pobreza a 269.000 isleños

Canarias tiene que sacar de la pobreza a más de 269.000 isleños en solo cinco años para cumplir con los objetivos marcados en la Agenda 2030. Este plan de acción diseñado por las Naciones Unidas (ONU) plantea disminuir a la mitad la tasa Arope —el indicador que mide el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión— que el Archipiélago presentaba en 2015. Sin embargo, en la última década solo ha podido reducir la cifra en 110.000 personas, pasando de tener a un 38,4% de su población en la cuerda floja al actual 31,2% (una caída de 7,2 puntos porcentuales). A esta velocidad, que se traduce en una bajada anual media de 0,7%, sería imposible cumplir con el plan propuesto por Naciones Unidas; habría que dar un acelerón sin precedentes para acortar el dato un 12% en un lustro, es decir, un 2,4% cada año.

Cerca de 700.000 canarios están en riesgo de pobreza y exclusión social, según el último informe regional de la Red Europea EAPN. Para ajustarse a las exigencias de la ONU, el Archipiélago debe sacar de esta estadística a más de 53.800 personas cada año, hasta alcanzar las 260.000 en 2030. En la última década, y sobre todo en los últimos cuatro años, la mejoría ha sido notable, aunque no suficiente.

Un ritmo bastante irregular

En el último curso, por ejemplo, la tasa Arope de las Islas cayó un 2,6% con respecto a 2023 y se situó como la cifra más baja de los últimos diez años, pero en otros periodos como 2016 o 2020 —este último muy marcado por la pandemia—, el número de personas en situación de vulnerabilidad era incluso superior al registrado en 2015.

Las Islas, por lo general, en 2024 mejoran la mayoría de sus indicadores, pero siguen estando entre las regiones de España con peores resultados. De hecho, el informe destaca que si Canarias fuera un país, sería el más pobre de Europa. Con este panorama, el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el territorio insular, Fernando Rodríguez, reconoció que "aún queda mucho por andar".

El líder socialista achaca estos datos al «estancamiento» de la renta canaria de ciudadanía

Tras mantener este lunes una reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el representante de EAPN señaló que desde su entidad han demandado políticas transversales que impliquen a todos los niveles de la Administración pública. "Es una cuestión que no solo corresponde a la Consejería de Bienestar Social; para conseguir el objetivo debemos trabajar desde todas las áreas porque el 2030 es pasado mañana", añadió.

12% Para cumplir con las exigencias internacionales, el Archipiélago debe reducir su tasa Arope un 12% en solo cinco años.

Pobreza severa

Durante su intervención, Rodríguez también puso el foco en aquellos hogares que experimentan una situación límite. Mientras la tasa Arope disminuyó por cuarto año consecutivo, la pobreza severa sufrió un repunte en 2024. En concreto, cerca de 225.000 isleños (10,1%) afrontan el mes con ingresos inferiores a los 700 euros, un dato que crece cuatro décimas con respecto al curso anterior. "Está claro que prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Canaria de Ciudadanía no están llegando a todos las personas que las precisan", argumentó.

Por este motivo, no solo exigió al Ejecutivo regional que aumente el número de personas beneficiarias de la Renta Canaria de Ciudadanía, sino que además pidió que pusiera en marcha los tres complementos que contempla: a la infancia, a la vivienda y a las pensiones.

La red europea EAPN advierte que estas ayudas no llegan a todos los que las precisan

Torres, por su parte, criticó que el número de perceptores de la Renta Canaria de Ciudadanía apenas haya crecido en los últimos años. "En poco más de un año, el IMV ha aumentado en 30.000 personas, pero esta ayuda, que es competencia del Gobierno autonómico y que alivia muchísimo a las familias, se ha quedado estancada", denunció el secretario general del PSOE. Al respecto, la Consejería de Bienestar Social aclara que su principal intención no es crecer en cantidad, sino implementar los complementos y el itinerario.

Renta Canaria de Ciudadanía

Según apuntó el vicepresidente regional de la EAPN, estos complementos incidirían sobre todo en los grupos de población más vulnerables, por lo que podrían ser un impulso para que salieran de esta situación. La decimoquinta edición del informe El Estado de la Pobreza en Canarias, publicado el pasado 17 de octubre, advierte que la pobreza en las Islas tiene un fuerte sesgo de género, afectando a un cuarto de las mujeres (25,6%), y también de edad, pues cuatro de cada diez niños isleños se encuentran en esta situación. También afecta a otros colectivos

En una línea similar, el Ministro subrayó que la vivienda -contemplada como complemento en la ayuda- es el principal factor de empobrecimiento en el territorio insular. "La desigualdad aumenta porque en el Archipiélago hay unas 600 casas que están en cuatro manos y, mientras, otros ni siquiera pueden pagar un alquiler porque no tiene recursos económicos suficientes para encarar un derecho constitucional como es la vivienda", resaltó tras el encuentro.