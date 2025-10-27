Documental
'Els pobles de l'aigua': un testimonio gráfico para recordar la dana de Valencia
Redacción
Con motivo del primer aniversario de la dana de Valencia, que golpeó especialmente la comarca de l'Horta Sud, Levante-EMV y Levante TV presentan el documental 'Els pobles de l’aigua', una producción conjunta con la Mancomunitat de l'Horta Sud.
El documental incluye el testimonio de los alcaldes de los municipios afectados, así como historias humanas de vecinos y vecinas que perdieron parte de sus vidas tras los efectos de aquel episodio de lluvias torrenciales que en pocas horas provocó inundaciones históricas, cortes de luz y graves daños materiales, dejando un saldo de 229 víctimas mortales.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Yeray Reyes continúa su imparable expansión: así será el local 'más espectacular
- Teodoro Sosa: 'A Las Palmas de Gran Canaria le hace falta un buen meneo
- Fernando Palacios, tras el polémico concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria: 'Lo que han contado no es cierto
- José Vélez vuelve a Vecindario entre aplausos después de más de 40 años
- Raciones gigantes y auténtica comida canaria: así es el restaurante de Las Palmas que no te puedes perder
- La UD Las Palmas sufre el apagón televisivo de la Copa del Rey
- El arquitecto Fernando Menis sobre la muerte de su esposa Dulce Xerach: «Lo tenía todo preparado para morir antes que ella»
- Abascal responsabiliza a Clavijo de la 'inseguridad y violaciones' en Canarias a través de la migración