Óbito
Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
Sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand
Fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, ante el que los médicos no pudieron hacer nada
Redacción
Madrid
La camionera e influencer Oti Cabadas, popular por sus publicaciones acerca del mundo del transporte en redes sociales, ha fallecido este lunes a los 41 años.
Con más de 300.000 seguidores, Oti sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand. Por ello, fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, a pesar de lo cual no se pudo hacer nada por su vida.
A base de explicar en las redes sociales sus rutas y experiencias, Cabadas se convirtió en una referente en el sector conocida por muchos en las carreteras y en Internet.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Yeray Reyes continúa su imparable expansión: así será el local 'más espectacular
- Teodoro Sosa: 'A Las Palmas de Gran Canaria le hace falta un buen meneo
- Fernando Palacios, tras el polémico concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria: 'Lo que han contado no es cierto
- Raciones gigantes y auténtica comida canaria: así es el restaurante de Las Palmas que no te puedes perder
- La UD Las Palmas sufre el apagón televisivo de la Copa del Rey
- El arquitecto Fernando Menis sobre la muerte de su esposa Dulce Xerach: «Lo tenía todo preparado para morir antes que ella»
- Abascal responsabiliza a Clavijo de la 'inseguridad y violaciones' en Canarias a través de la migración
- Tres empresas optan a construir la primera fase del parque urbano del Puerto de Las Palmas