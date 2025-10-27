Universidad
La PAU 2026 en Canarias tendrá tres nuevas sedes, una de ellas en Fuerteventura
Poli Suárez anuncia nuevos espacios en los que realizar los exámenes para que el alumnado no tenga que realizar grandes desplazamientos y que estarán en el norte de Tenerife, Los Llanos de Aridane y el sur de Fuerteventura
Centenares de alumnos canarios no tendrán que madrugar tanto el próximo mes de junio para enfrentarse al que para muchos en el examen más temido de sus vidas, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias confirmó este lunes 27 de octubre la apertura de tres nuevas sedes en el Archipiélago para la realización de estas pruebas y que vienen a responder a demandas históricas realizadas por las familias y los propios estudiantes, que debían realizar grandes desplazamientos para examinarse, por lo que los nervios se unían a las escasas horas de sueño por el madrugón necesario para evitar atascos. En concreto, para las convocatorias de junio y julio se prevén establecer nuevas sedes en el norte de Tenerife, en concreto en el municipio de Puerto de la Cruz, en Los Llanos de Aridane en La Palma y en el sur de Fuerteventura, en el IES Vigán en Gran Tarajal.
En el caso de Tenerife y La Palma aún no se sabe exactamente en qué centros se realizarán las pruebas pero, expresó en comisión parlamentaria el consejero de Educación Poli Suárez, estas tendrán que cumplir las mismas condiciones técnicas que las que ya se encuentran en funcionamiento en el resto de Canarias para, así, garantizar la fiabilidad del procedimiento en todos los casos. Suárez explicó que la Consejería se encuentra trabajando en coordinación con las dos universidades públicas canarias para dar respuesta a las demandas históricas que se producen en las Islas. Sin embargo, los responsables de la coordinación de la PAU en las dos instituciones académicas aún no han recibido la confirmación oficial sobre esta ampliación de sedes. Y ello pesar de que, recuerdan, esta modificación ocasionará importantes cambios, entre ellos la contratación de un mayor número de profesores para trasladar y vigilar los exámenes, con sus consiguientes traslados.
Igualdad de oportunidades
La puesta en marcha de estas tres nuevas sedes servirá para que Canarias garantice "la igualdad de oportunidades", expresó Poli Suárez, y evitar así el desplazamiento y los gastos añadidos derivados de los traslados que deben realizar las personas que viven alejadas de las sedes que ya se encuentran en funcionamiento y que son: en Tenerife, el Campus de Guajara y un centro de Adeje, y un centro en cada una de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro; y en Gran Canaria, el Campus de Tafira en la capital y un centro en Santa Lucía de Tirajana; una sede en Arrecife (Lanzarote); y otra en Puerto del Rosario (Fuerteventura). "Esta decisión supone un avance tangible en materia de accesibilidad educativa y equidad territorial", sentenció Poli Suárez.
La organización de la PAU ha ido variando notablemente en Canarias en los últimos años, desde que la pandemia obligara a reorganizar la prueba, cuyo desarrollo se ha mantenido en las Islas a lo largo de cuatro jornadas para separar a los alumnos de las ramas de ciencias y de letras en los exámenes de las materias troncales. El próximo mes de junio, los exámenes comenzarán el mismo día que en el resto del país y se celebrarán de martes a viernes, puesto que hasta ahora eran de miércoles a sábado, entre el 2 y el 5 de junio.
Detalles de la prueba de 2026
La convocatoria ordinaria de la PAU en Canarias se celebrará los días 2, 3, 4 y 5 de junio de 2026. Mientras, la convocatoria extraordinaria será el 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2026.
En la convocatoria de ordinaria, el alumnado se dividirá para la realización de la fase general. El 2 de junio se convocará el alumnado de las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y General para la realización de las pruebas de la fase general (Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, e Historia de España o Historia de la Filosofía) y un día más tarde hará lo propio el alumnado de la modalidad de Ciencias para la realización de las pruebas de esas mismas materias.
En la fase de opción, el alumno no tiene la obligación de presentarse a todas las asignaturas en las que se matricule.
Si un alumno tiene dos materias en una sesión del tercer o cuarto día, y se va a presentar a las dos, en esa sesión hará la que primero aparece en el horario y la segunda la hará el sábado por la tarde.
