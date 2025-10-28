El cribado del cáncer de mama en Canarias detectó casi 600 tumores en 2024

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, detalló este martes en el Parlamento regional los resultados del programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama, activo desde 1999. Según explicó, durante 2024 se realizaron unas 110.000 mamografías, en las que se detectaron 596 tumores.

Monzón destacó que esta iniciativa del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha contribuido a reducir la mortalidad por cáncer de mama y a elevar la tasa de supervivencia, que alcanza el 90 % a los cinco años del diagnóstico. “Las mujeres canarias pueden estar tranquilas —afirmó— porque cuentan con un sistema público de detección precoz eficaz y riguroso, además del apoyo de su médico de familia o matrona ante cualquier sospecha”.

El programa dispone actualmente de diez unidades fijas y una móvil, equipada con mamógrafos digitales de última generación que recorren el Archipiélago. Además, se apoya en un software de lectura radiológica que refuerza la seguridad de los diagnósticos y en un centro de datos que facilita la colaboración entre los especialistas.

Cobertura y funcionamiento del programa

La iniciativa está dirigida a 357.900 mujeres de entre 50 y 69 años residentes en Canarias. Su cobertura alcanza el 100 % de la población diana y la participación ronda el 70 %. Solo en 2024 se realizaron 109.936 mamografías a mujeres dentro de ese rango de edad.

El sistema es de base poblacional: cada mujer recibe una carta personalizada con día y hora para su cita, y la exploración se repite cada dos años. Cada mamografía es revisada por dos radiólogos para minimizar errores. El año pasado, 3.391 pacientes fueron derivadas a hospitales de referencia y se confirmaron 596 casos de cáncer.

Avances en el tratamiento

Durante su intervención, Monzón también repasó algunos de los avances introducidos en los hospitales públicos canarios. Entre ellos, la colocación de semillas ferromagnéticas en el tejido mamario para mejorar la calidad de vida de las pacientes y la incorporación del dispositivo PICC Port, que sustituye al reservorio tradicional y se coloca en el brazo, siendo más cómodo y menos invasivo.

La consejera subrayó además la consolidación de la inmunoterapia como tratamiento eficaz en distintos tipos de tumores y la aplicación del método de radioterapia ‘Fast forward’, que permite reducir las sesiones de 15 a solo 5 días.

Monzón cerró su intervención recordando la puesta en marcha de las unidades de oncología radioterápica en Lanzarote y Fuerteventura, que han supuesto un importante avance en la accesibilidad a los tratamientos para los pacientes de ambas islas.