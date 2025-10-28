Educación lanza el 'bono infantil' con cinco millones de euros para apoyar la escolarización temprana en Canarias

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que dirige Poli Suárez, ha abierto el plazo para solicitar el llamado bono infantil, una ayuda dotada con cinco millones de euros destinada a financiar la escolarización temprana de niños y niñas de entre cero y tres años en escuelas municipales y centros privados autorizados del Archipiélago.

Esta medida, incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 y gestionada por la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios —a cargo de David Crego—, permitirá a las familias recibir apoyo económico para cubrir los gastos de escolarización entre septiembre de 2025 y junio de 2026. El objetivo es facilitar la conciliación y favorecer la incorporación temprana al sistema educativo.

David Crego explicó que el bono busca “que ninguna familia quede fuera de una etapa educativa clave por motivos económicos” y destacó que “no solo se mantiene, sino que crece y se consolida”, como muestra del compromiso del Gobierno de Canarias con la educación de 0 a 3 años y la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

El director general recordó además que este año se amplió el número de entidades colaboradoras durante los meses de agosto y septiembre, superando los 125 centros autorizados de cara al próximo curso. También subrayó que se ha elevado el umbral de renta en 10.000 euros “para que más familias puedan acceder a la ayuda, porque el propósito del bono es abrir puertas, no cerrarlas”.

A los 119 centros que participaron en la convocatoria anterior se suman seis nuevas entidades y varios ayuntamientos —entre ellos los de Valverde (El Hierro); Pájara, Puerto del Rosario y La Oliva (Fuerteventura); Valleseco y Breña Baja (La Palma); y Vallehermoso y Valle Gran Rey (La Gomera)—, cuyas escuelas municipales podrán ofrecer también estas ayudas.

La convocatoria, publicada este lunes, puede consultarse en la web de la Consejería de Educación. El plazo para presentar solicitudes es de diez días y las ayudas cubrirán total o parcialmente los costes de escolarización según los ingresos familiares. Podrán beneficiarse las familias con menores nacidos a partir del 1 de enero de 2023 matriculados en centros municipales o privados autorizados, siempre que no superen los umbrales de renta establecidos: hasta 40.000 euros anuales para dos miembros, 43.181 para tres, 46.362 para cuatro, 49.543 para cinco y 52.724 para seis o más.

Las solicitudes deben presentarse a través de los propios centros, que actúan como intermediarios y remiten la documentación a la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Las ayudas se conceden por orden de entrada hasta agotar los fondos disponibles.

Dos fases del proceso

El procedimiento se desarrollará en dos fases. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, las familias deberán entregar la solicitud y la documentación al centro donde esté matriculado el menor. A continuación, del 11 al 17 de noviembre, serán los centros los que tramiten las solicitudes a través de la sede electrónica.

Con esta iniciativa, la Consejería de Educación refuerza su compromiso con la escolarización temprana como herramienta de igualdad, conciliación y apoyo a las familias, garantizando que el coste económico no sea un obstáculo para acceder a una etapa decisiva en el desarrollo infantil.