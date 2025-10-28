La gripe en Canarias se mantiene en niveles similares a los de 2024

Los casos de gripe han comenzado a dispararse en España en comunidades como el País Vasco, donde la tasa de contagios ya se ha cuadruplicado con respecto al mismo período del año pasado. También han repuntado en la Comunidad Valenciana. De hecho, la región ha constatado un aumento de más del doble de cuadros en una semana. En Canarias, en cambio, la expansión del virus ha mostrado un incremento más leve, mientras que la transmisión del resto de afecciones respiratorias ha descendido. «Todavía nos encontramos en una fase basal y no hemos pasado el umbral epidémico. Se han empezado a detectar casos, pero las cifras no son muy altas y, además, son muy similares a las de 2024», valoró este martes Abián Montesdeoca, técnico responsable del programa de Vacunas de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Según el último informe difundido por el citado órgano del Ejecutivo autonómico, entre el 13 y el 19 de octubre, la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria (IRAs) se situó en 618,48 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce 15,15 puntos menos que en la semana previa. Con base en el mismo documento, la circulación de la bronquiolitis aguda quedó cifrada en 3,37 cuadros por cada 100.000 personas –0,08 puntos menos–; la del Covid-19 en 9,43 –bajó 4,79 puntos–; y la de la gripe en 32,33 –aumentó 2,27 puntos–.

«Si observamos las cifras generales a nivel estatal, tampoco se ha producido un incremento notable. En algunos territorios sí ha sucedido, pero no hay ningún aviso nacional que alerte de que haya una variante que se transmita más rápido o que cause más daño, aunque todos los años el virus muta», informó el experto.

Campaña

Desde el 16 de octubre, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias inició la campaña de vacunación contra la gripe en todos los centros de salud del Archipiélago. Tal y como indicó Montesdeoca, a pesar de que los datos aún no están consolidados, todo apunta a que este año la respuesta de la población ha mejorado. Tanto es así, que el primer balance sugiere que han accedido a la profilaxis unas 15.000 personas más que al cierre de octubre de 2024. «También parece que ha mejorado la aceptación de la vacuna frente al covid, ya que se estima que hay unas 2.000 personas más vacunadas», agregó.

La campaña antigripal se prolongará hasta finales de diciembre –aunque se seguirá vacunando hasta marzo– y se dirige a los bebés y los niños de entre seis meses y seis años, las mujeres embarazadas, las personas mayores de 60 años, aquellas que se encuentran en residencias, la población que convive con personas vulnerables, los pacientes crónicos de seis años en adelante, las personas que presentan factores de riesgo, los profesionales con exposición laboral a animales y al personal esencial para la comunidad.

Por su parte, los compuestos contra el Covid-19 se administran a lo largo de todo el año y están destinados a las personas mayores de 70 años, los pacientes de más de seis meses que sufren patologías crónicas graves o inmunosupresión, las mujeres embarazadas, la población cuidadora y al personal sanitario.

«Una de las mejores formas de evitar los contagios masivos y de proteger a la población de riesgo es a través de la vacunación. Precisamente, ahora es el momento de vacunarse», subrayó Abián Montesdeoca, que además quiso hacer hincapié en la importancia que tiene que las personas que presentan factores de riesgo soliciten la inyección. «Muchos pacientes con hipertensión o con una diabetes bien controlada no sienten que tienen una enfermedad y no son conscientes de que si contraen la gripe tienen más probabilidades de ingresar en un hospital, al igual que los fumadores», aseveró.

Hay que recordar que las vacunas contra las infecciones respiratorias en general no evitan contraer los virus. Ahora bien, confieren protección para evitar los cuadros graves.