La Unidad de Ictus del Hospital Insular recibe el premio ‘Angels Oro’ por su excelencia clínica

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha sido distinguido con el premio ‘Angels Oro’, un reconocimiento que lo posiciona entre los centros sanitarios de referencia en la atención al ictus agudo. La distinción, otorgada por la iniciativa Angels, certifica que la Unidad de Ictus del centro cumple con los más altos estándares europeos de calidad en el tratamiento y atención urgente a estos pacientes.

La iniciativa Angels es un proyecto internacional respaldado por la Organización Europea de Ictus y la Organización Mundial de Ictus, cuyo objetivo es mejorar la atención a los pacientes con ictus agudo en todo el mundo. A través de esta red, se evalúan aspectos clave como la coordinación multidisciplinar, la rapidez en el diagnóstico y tratamiento, y la existencia de unidades especializadas.

En este sentido, el galardón reconoce el trabajo de la Unidad de Ictus del Insular, un área específica de cuidados agudos no intensivos dedicada exclusivamente a estos casos. Creada en 2004, esta unidad está dotada con un sistema de telemetría y cuenta con un equipo multidisciplinar formado por neurólogos, personal de enfermería, rehabilitadores, fisioterapeutas y otros profesionales sanitarios.

Desde su apertura, más de 5.000 pacientes han sido ingresados en esta unidad, donde se han realizado cerca de 2.000 trombectomías mecánicas, una técnica clave para revertir los efectos del ictus isquémico. Solo en el año 2024, se atendieron 486 ingresos y se realizaron aproximadamente 200 procedimientos de este tipo.

Este reconocimiento internacional confirma no solo la calidad asistencial de la unidad, sino también el compromiso del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con la mejora continua y la excelencia en la atención sanitaria, especialmente en una patología tiempo-dependiente como el ictus, donde cada minuto cuenta para salvar vidas y reducir secuelas.