Educación refuerza la red de aulas Enclave con 56 actuaciones en centros de todas las islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes que dirige Poli Suárez, ha puesto en marcha durante el curso 2025/2026 un plan de creación y mejora de aulas Enclave en centros educativos de todo el archipiélago, con una inversión global de 2,1 millones de euros, gestionada por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos.

En total, el programa contempla 56 actuaciones, de las cuales 24 corresponden a aulas de nueva creación y 32 a la adecuación de espacios ya existentes, adaptados a los estándares de accesibilidad y recursos especializados para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

El director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, destacó que “con la construcción y mejora de estas aulas damos un paso decisivo hacia un sistema educativo más inclusivo, en el que el entorno físico también sea un facilitador del aprendizaje y la integración”. Añadió además que “en apenas dos años se han ejecutado más de setenta aulas Enclave, además de nuevos centros de educación especial y aulas del proyecto NEAE +21, lo que demuestra el compromiso real con la atención a la diversidad”.

Impulso a la atención a la diversidad

Durante la actual legislatura, la Consejería de Educación ha puesto en marcha una amplia red de medidas dirigidas a reforzar la educación inclusiva, entre ellas la creación de más de 70 aulas Enclave, la construcción de dos nuevos Centros de Educación Especial, la implantación de siete espacios TEA y la consolidación del programa NEAE +21, que permite al alumnado con discapacidad mayor de 21 años continuar su formación dentro del sistema educativo.

Asimismo, se ha producido un incremento del 59,4 % en el número de auxiliares educativos, con la incorporación de 1.500 profesionales dedicados al apoyo de este alumnado.

Entre las actuaciones más recientes figura la finalización del aula Enclave del IES Los Tarahales, en Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido acondicionada con accesos adaptados, mobiliario ergonómico y zonas diferenciadas de trabajo.

Estas intervenciones forman parte del plan de modernización de centros educativos impulsado por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, que durante el pasado curso permitió la creación de 35 nuevas aulas Enclave y la inversión de más de 11 millones de euros en obras de mejora, espacios de sombra y mobiliario escolar.