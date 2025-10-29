Los Premios Canarias reconocen al personal del SCS

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC) han organizado la segunda edición de los Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica, cuyo acto de entrega tendrá lugar mañana en la capital grancanaria. El objetivo de estos galardones es reconocer y valorar el esfuerzo, la dedicación y el impacto positivo de los distintos profesionales que ejercen su labor en el sector sanitario del Archipiélago.

Existen diferentes categorías. Así, el premio al Mejor Equipo Investigador recae en el grupo de investigación en enfermedades respiratorias, infección e inmunidad del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, liderado por José Carlos Rodríguez y compuesto por una veintena de investigadores, que se centra en la investigación genética humana de las enfermedades infecciosas y enfermedades inmunomediadas, los errores congénitos de la inmunidad, las enfermedades alérgicas y el covid.

Por su parte, Aitana Alonso, doctora en Medicina Molecular e integrante del grupo de Variación Genética y Enfermedad el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, ha sido galardonada con el premio a la Mejor Publicación Científica por la elaboración del estudio Rare Variants and survival of patients with idiopathic pulmonary fibrosis: análisis of a multicentre, observational cohort Study with independent validation, en el que analiza las ventajas de la incorporación de las técnicas de secuenciación genética en el diagnóstico de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática.

El premio al Mejor Proyecto de Investigación distingue a dos proyectos muy destacados dentro del SCS. Por un lado,a la iniciativa Impacto en la Salud de la población de La Palma por la erupción volcánica (Isvolcan), liderada por María del Cristo Rodríguez y Antonio Cabrera. Se trata de una propuesta estratégica para Canarias, que evalúa el impacto de la erupción del volcán Tajogaite en la salud, en una cohorte poblacional diseñada para seguimiento longitudinal. La investigación integra determinantes ambientales, clínicos y psicosociales para cuantificar efectos respiratorios, cardiometabólicos y de salud mental, y transformar esa evidencia en herramientas de planificación para el SCS.

El otro proyecto galardonado es European developement of bionic vestibular implant for bilateral vestibular dysfunction (Bionic\VEST), liderado por Silvia Andrea Borkoski, especialista de la unidad de Hipoacusia del servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-materno Infantil. Representa una innovación pionera en el campo de la tecnología asistencial, integrando ingeniería avanzada y neurociencia para desarrollar un dispositivo implantable, patentado por el propio centro hospitalario, enfocado en la estimulación eléctrica del órgano otolítico, único en el mundo. Este avance ha permitido explorar un enfoque innovador para el tratamiento de los trastornos del equilibrio y la disfunción vestibular, ofreciendo una solución efectiva que promueve la autonomía y el bienestar de pacientes que carecían de opciones terapéuticas eficaces hasta la implantación vestibular.

Transitar hacia un modelo más accesible y humanizado para los profesionales y para los pacientes es uno de los principales ejes en los que trabaja la Consejería de Sanidad y del SCS. De ahí la importancia de la categoría de Humanización de estos galardones.

El de Mejor Iniciativa de Humanización Hospitalaria se entrega ex aequo al proyecto de humanización de la unidad de Oncohematología ENO6, de Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, liderado por María de las Nieves Hernández; y a la transformación sostenible de hospital de tercer nivel: respuesta institucional a las necesidades de pacientes con alta médica, del subdirector médico de proyectos transversales del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil Luis Fernando Fernández.

El premio al Servicio con mejor terapias innovadoras es para el Programa regional de trasplante cardíaco, que se desarrolla en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El premio al Servicio con mejor plan de cuidados recae en esta ocasión en la Unidad de Lesionados medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El premio al Mejor Profesional del SCS se otorga por gerencias para dar visibilidad a los efectivos de cada isla. Entre los 11 reconocidos en este apartado se encuentran, Sonia Díaz, técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) del área de salud de Lanzarote; Virginia Léon, enfermera en activo desde 1980 en el Insular-Materno; Ana Bordes, reconocida por su prolífica carrera profesional, tanto en el área clínica como en ponencias, ensayos clínicos y artículos científicos; Belinda Casañas, enfermera del Hospital Universitario de Canarias (HUC); Isabel Castro, dermatóloga en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera; José Enrique Palacio, jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y miembro de la comisión de garantía de la prestación de ayuda para morir; Eulogio Martín, enfermero de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife durante 46 años; Carlos Alfredo Toledo, médico de familia en el Área de Salud de La Palma; José Marrero Pérez, facultativo de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria entre 1985 y 2025; y Josefa Travieso, gobernanta en el Área de Salud de Fuerteventura.

También, el equipo multidisciplinar de Atención a Migrantes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro recibe este premio por su compromiso sostenido y ejemplar en el ámbito de la Salud Pública y la asistencia humanitaria. El equipo ha desarrollado su actuación garantizando una atención sanitaria inmediata, el cribado clínico y la derivación hospitalaria, velando por una respuesta segura y humanizada a miles de personas que llegan en condiciones de vulnerabilidad extrema, incluyendo mujeres embarazadas, niños y personas con patologías graves. n