Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Aldaia

Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle Valencia

El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU / EUROPA PRESS - Archivo

EFE

Valencia

Un hombre ha sido trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Valencia después de haberse prendido fuego a sí mismo en plena calle en el municipio valenciano de Aldaia, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias en que se ha producido el suceso.

Los servicios sanitarios se han hecho cargo del herido y lo han trasladado a la unidad de quemados de un hospital valenciano, según las mismas fuentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
  2. Una veintena de jóvenes ataca a dos menores migrantes en un parque de Telde
  3. Estas son las zonas inundables en Canarias: consulta si tu casa está en zona vulnerable ante posibles inundaciones por una DANA
  4. ¿Por qué se llama así Arinaga (y qué significa realmente su nombre)?
  5. La inspiradora trayectoria de Miguel Ángel Ramírez: su camino hacia la presidencia de la UD Las Palmas
  6. Qué es la Operación Íncubo: así se destapó la red que explotaba sexualmente a menores tuteladas en Gran Canaria
  7. Un estruendo a las 1:19 horas: así vivieron los vecinos de Agaete el seísmo que sacudió sus casas
  8. Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial

Axelle Merceron, la nueva ‘tapada’ del Spar Gran Canaria de baloncesto femenino

Axelle Merceron, la nueva ‘tapada’ del Spar Gran Canaria de baloncesto femenino

El Servicio Municipal de Limpieza será reconvertido en una empresa pública por «obsoleto»

El Servicio Municipal de Limpieza será reconvertido en una empresa pública por «obsoleto»

Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle Valencia

Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle Valencia

El alcalde de Santa Lucía defiende el orgullo de ser de una ciudad moderna que valora su identidad e historia

El alcalde de Santa Lucía defiende el orgullo de ser de una ciudad moderna que valora su identidad e historia

Honores y Distinciones de Santa Lucía de Tirajana

Honores y Distinciones de Santa Lucía de Tirajana

Rusia y China fuerzan a Trump a moderar su plan para el Sáhara

Rusia y China fuerzan a Trump a moderar su plan para el Sáhara

Detenido un vecino de Gran Canaria en el aeropuerto de Vigo con un arsenal de armas en la maleta

Detenido un vecino de Gran Canaria en el aeropuerto de Vigo con un arsenal de armas en la maleta

Tenerife y Gran Canaria pierden aún más peso en las inversiones de los presupuestos de Canarias para 2026

Tenerife y Gran Canaria pierden aún más peso en las inversiones de los presupuestos de Canarias para 2026
Tracking Pixel Contents