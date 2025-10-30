Los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica reconocen la excelencia de una veintena de profesionales del SCS

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, acompañada por el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, presidió este jueves, día 30 de octubre, el acto de entrega de los II Premios Canarias a las Ciencias de la Salud e Investigación Biomédica, celebrado en el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA) de Las Palmas de Gran Canaria.

Los galardones están organizados por la Consejería de Sanidad, el SCS y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC) y su objetivo es reconocer y valorar el esfuerzo, la dedicación y el impacto positivo de los distintos profesionales sanitarios que ejercen su labor en el sector sanitario del archipiélago.

Durante su intervención, Esther Monzón afirmó que el objetivo de estos galardones es identificar la excelencia y reconocer el mérito. "Son un espejo del compromiso y la vocación de servicio que les define como profesionales del Servicio Canario de la Salud. Hoy valoramos el esfuerzo diario y la entrega con la que atienden a nuestros pacientes", apostilló.

En este contexto recordó que esta misma determinación trabaja todo el equipo de la Consejería y del SCS para transformar la Atención Primaria, reducir las listas de espera, ofrecer tratamientos más innovadores y potenciar la salud pública, la docencia y la investigación.

"El compromiso de esta Consejería es continuar reforzando los recursos, el apoyo y el reconocimiento que merecen los más de 35.000 profesionales que trabajan a diario en todos nuestros centros de salud y hospitales", concluyó Monzón.

Por su parte, el director del SCS aseguró que "hoy homenajeamos a aquellas personas que son referentes en cuidados, humanización e innovación y que han logrado traducir la complejidad de la ciencia en beneficios tangibles para los pacientes. Como director, quiero trasladarles que la apuesta institucional por el conocimiento y el talento es firme".

Además, reiteró el compromiso del SCS por seguir invirtiendo en infraestructuras de investigación, apostando por el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, fomentando la multidisciplinariedad y garantizando los recursos necesarios para atender la demanda asistencial.

Categorías

Durante la ceremonia de entrega de los premios se reconoció a casi una veintena de profesionales homenajeados en diversos ámbitos. En la categoría de Mejor Sanitario o Sanitaria, se ha reconocido en esta segunda edición a once profesionales destacados de cada hospital, área de salud o Atención Primaria. Por su parte, la categoría de Investigación e Innovación ha premiado a profesionales o grupos en áreas clave como equipo de investigación, publicación científica y proyecto de investigación.

También se han reconocido proyectos en las áreas de Humanización, Cuidados y Terapias Innovadoras.

Galardones a la investigación

El premio al Mejor Equipo Investigador ha sido para el equipo de investigación en enfermedades respiratorias, infección e inmunidad del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, liderado por Jose Carlos Rodríguez, centrado en genética humana, enfermedades inmunomediadas, alérgicas y la covid-19.

Por su parte, Aitana Alonso, doctora en Medicina Molecular, recogió el premio a la Mejor Publicación Científica por el estudio Rare Variants and survival of patients with idiopathic pulmonary fibrosis, donde analiza la secuenciación genética en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática.

El premio al Mejor Proyecto de Investigación recayó en dos proyectos destacados dentro del SCS: la iniciativa ISVOLCAN, sobre el impacto en salud de la erupción del volcán Tajogaite, liderada por María del Cristo Rodríguez y Antonio Cabrera; y el proyecto BionicVEST, sobre implantes vestibulares, liderado por Silvia Andrea Borkoski, que integra neurociencia y tecnología para tratar disfunciones del equilibrio.

Humanización, cuidados y terapias innovadoras

Transitar hacia un modelo más accesible y humanizado es uno de los principales ejes de la Consejería de Sanidad y el SCS, de ahí la importancia de esta categoría.

El premio a la Mejor Iniciativa de Humanización Hospitalaria se entregó ex aequo a la unidad de Oncohematología ENO6 del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y al proyecto de transformación sostenible del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

El premio al Servicio con más terapias innovadoras fue para el Programa regional de trasplante cardíaco del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Francisco Portela recogió el galardón.

El premio al Servicio con mejor plan de cuidados fue recogido por Ana Delia Ramos, de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Mejores profesionales del SCS

El premio al Mejor Profesional del SCS se otorgó por gerencias, visibilizando a profesionales de cada isla. Se premió su vocación, calidad humana y excelencia en el cuidado.

Entre los once premiados:

Sonia Díaz , TCAE en el Área de Salud de Lanzarote.

, TCAE en el Área de Salud de Lanzarote. Virginia León , enfermera y directora de Enfermería del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

, enfermera y directora de Enfermería del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. Ana Bordes , jefa de Microbiología en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, por su trabajo durante la pandemia .

, jefa de Microbiología en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, por su trabajo durante la . Belinda Casañas , enfermera del Hospital Universitario de Canarias, pionera en oncología médica.

, enfermera del Hospital Universitario de Canarias, pionera en oncología médica. Isabel Castro , dermatóloga en La Gomera desde 1994, por su compromiso humano.

, dermatóloga en La Gomera desde 1994, por su compromiso humano. José Enrique Palacio , jefe de Endocrinología en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

, jefe de Endocrinología en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Eulogio Martín , enfermero de Atención Primaria de Tenerife con 46 años de servicio.

, enfermero de Atención Primaria de Tenerife con 46 años de servicio. Carlos Alfredo Toledo , médico de familia en La Palma, referente comunitario.

, médico de familia en La Palma, referente comunitario. Jose Marrero Pérez , médico de familia en Gran Canaria y pieza clave en la atención en residencias durante la covid-19 .

, médico de familia en Gran Canaria y pieza clave en la atención en residencias durante la . Josefa Travieso , gobernanta del Hospital General de Fuerteventura desde 1982.

, gobernanta del Hospital General de Fuerteventura desde 1982. Equipo de Atención a Migrantes de El Hierro, por su asistencia humanitaria y coordinación interinstitucional en emergencias migratorias.

Premios y reconocimientos especiales

Durante la gala, se entregó el Premio Extraordinario a Adolfo Murias, impulsor de la oncología médica en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, por crear una unidad que evitó el traslado de pacientes oncológicos a la península.

Carlos Jorge, gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, recibió un Reconocimiento Especial por su jubilación, tras 17 años de liderazgo, dedicación y compromiso con la Atención Primaria.

Jurado

El jurado estuvo presidido por Esther Monzón, e integrado por Adasat Goya, directores generales del SCS y representantes del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, como María Gómez, Fernando Gutiérrez y Santiago Sánchez.