Alerta Código Penal: estos disfraces en Halloween pueden salirte muy caros

Con el final del mes de octubre y el cambio de hora siempre llega la noche más terrorífica del año, Halloween. Para muchos, la fiesta americana es una de las más esperadas del año porque pueden disfrazarse, realizar actividades con temática y revivir las costumbres locales.

Aunque la mayoría de personas celebran esta festividad con humor y creatividad, no todo está permitido. La elección de los disfraces puede salir muy cara si rozan la ilegalidad. La ley y el Código Penal contemplan sanciones para quienes se salten las normas.

Cuándo un disfraz puede convertirse en un delito

Puede parecer una broma de mal gusto, pero hacerse pasar por un agente de la autoridad, un miembro sanitario u otras funciones públicas puede tener consecuencias legales. El artículo 402 del Código Penal recoge como delito la usurpación de funciones públicas.

“El que ilegalmente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”, recoge el Código Penal.

Por lo tanto, vestirse de policía, guardia civil, militar o médico puede llegar a ser sancionado si se interpreta que el disfraz genera confusión o pretende aparentar autoridad real.

En los casos leves, las multas oscilan entres 300 y 600 euros. Sin embargo, si esta actuación se considera grave, el infractor podrían enfrentarse a penas de cárcel.

Disfraces prohibidos o desaconsejados

Para evitar sustos, conviene no utilizar disfraces que puedan confundirse con uniformes o cargos oficiales como:

Policía o guardia civil

Militar o agente de seguridad privada

Médico, enfermero o personal sanitario

Bombero o personal de emergencias

Además, se recomienda no llevar réplicas de armas, aunque sean de juguete, ni usar insignias oficiales o logotipos reales en la vestimenta. De esta manera, podrás evitar una multa.

Ideas de disfraces seguros y originales para Halloween

Si quieres evitar riesgos, existen muchas opciones terroríficas y divertidas para celebrar Halloween: