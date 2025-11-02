Un ejemplo de excelencia en oncología radioterápica

La doctora Alba Domínguez fue distinguida el pasado septiembre con el premio a la Mejor Residente del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín por la excelencia demostrada en el servicio de Oncología Radioterápica. Se trata de un galardón que concede cada año el equipo de Docencia del centro tras hacer una valoración del trabajo realizado por los residentes de todas las especialidades que hayan completado su formación a lo largo de ese año. «Para mí, este premio es un reconocimiento a mi esfuerzo y a las labores que realicé cada día. Esto es un ejemplo de que con ilusión también se pueden alcanzar grandes metas», valora esta facultativa de 29 años.

Tal y como afirma, a lo largo de los cuatro años de residencia participó en diferentes proyectos educativos, tanto en el Aula de Pacientes del Doctor Negrín como en la facultad de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde impartió clases de la asignatura de Oncología a los alumnos de cuarto curso.

Además, tuvo la oportunidad de trabajar tres meses en el Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam –Amsterdam UMC– para especializarse en braquiterapia, una modalidad de tratamiento con radioterapia que se realiza en quirófano y que consiste en colocar fuentes radioactivas directamente en el tumor o cerca de este para abordar el cáncer, al tiempo que se minimiza el daño a los tejidos circundantes.

«Con esta terapia, podemos abordar diferentes tipos de cáncer como el de cérvix o el de próstata, que fue precisamente en lo que se centró mi formación en Holanda. Lo cierto es que aprendí muchos modelos de trabajo y también tuve la suerte de participar en un proyecto de investigación enfocado en el manejo del cáncer de próstata con braquiterapia», explica la especialista.

Experiencia clave

Esta experiencia fue clave para definir su futuro profesional y reafirmar su vocación por seguir creciendo en este ámbito. De hecho, el pasado jueves se trasladó a Austria para continuar formándose en este campo en el Hospital Universitario de Viena. Allí pasará seis meses. Al concluir, irá a París para completar otro semestre en el Institut Gustave Roussy. «Esto ha sido posible porque, durante mi etapa como residente, gané una beca de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica. Competí con otros médicos de Europa, pero, finalmente, asignaron solo una y fui la elegida», comenta.

Alba Domínguez asume esta experiencia con entusiasmo, compromiso y con el propósito de seguir involucrándose en proyectos de investigación. Ahora bien, su intención es volver a Canarias y, si es posible, al Hospital Doctor Negrín. Y es que, a su juicio, el complejo cuenta con un servicio que maneja tecnología puntera, lo que le permitirá seguir desarrollando su profesión. «Sin duda, es uno de los servicios más potentes de España», anota. Su principal objetivo es aprovechar todo lo aprendido en el extranjero para impulsar la oncología radioterápica en el Archipiélago.

Según confiesa, su vocación por esta rama de la medicina despertó durante las prácticas de la carrera, cuando conoció de cerca el trabajo que realizan los profesionales de esta área en el Negrín. «Me integré muy rápido en el equipo y aprendí muchísimo. Fue entonces cuando supe que quería seguir por este camino. Afortunadamente, conseguí la nota necesaria en el MIR para poder hacer la especialidad en la Isla, y eso para mí fue una doble celebración», cuenta la doctora Domínguez.

No obstante, la facultativa considera que la labor médica va mucho más allá del tratamiento clínico. Por ello, defiende la importancia de acompañar a cada paciente en el proceso, pues es consciente de la realidad que está detrás de la especialidad que ejerce. «Para mí, es esencial que las personas salgan de mi consulta con una sonrisa, positividad y esperanza» subraya. Esa forma de entender la medicina es la que marca su manera de trabajar y la impulsa a seguir creciendo en una disciplina en constante evolución.