El Colegio Arenas participa en la XXIII Conferencia Internacional de Talento en China

El Colegio Arenas-Arenas Atlántico y el Colegio Arenas Internacional han participado en la 23ª Conferencia Internacional de Talento de China (CIEP), celebrada en las ciudades de Shanghái y Changchun, como parte de la delegación canaria integrada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Colegio Heidelberg.

La delegación, presidida por el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y formada por directivos de las citadas instituciones educativas canarias, acudió invitada por la Universidad Normal de Changchun, con el propósito de fortalecer la cooperación educativa y científica entre dichas instituciones, además de fomentar la proyección internacional de Canarias en el ámbito académico.

Durante el encuentro, se puso en valor la colaboración activa entre la ULPGC y la Universidad Normal de Changchun a través del Instituto Confucio de Las Palmas, que desde 2013 promueve el estudio del idioma y la cultura china, tanto en la Universidad como en distintos Centros de Primaria y Secundaria. En este sentido, el Colegio Arenas fue pionero en Canarias en incorporar la enseñanza del chino mandarín y la cultura china desde 2009 (cuando aún era Centro -no Instituto- Confucio), que actualmente imparte para todo su alumnado desde 2º de Primaria hasta 4º de ESO.

XXIII Conferencia Internacional de Talento en China / LP/DLP

El Congreso, uno de los foros académicos y científicos más relevantes de Asia y del mundo, reunió a premios Nobel, rectores, expertos, líderes empresariales y representantes institucionales, para debatir sobre las tendencias globales del talento, la cooperación científica y el impacto de la Inteligencia Artificial en la educación.

David Arbelo, director general del Colegio Arenas–Arenas Atlántico; Teresa Santana, directora del Colegio Arenas; y Óscar Abellón, director del Colegio Heidelberg, participaron activamente en mesas redondas. Además, acompañados por otros directivos, entre ellos la directora del Colegio Arenas Atlántico, Pino Afonso, y el director del Colegio Arenas Internacional, José Paz, visitaron centros educativos chinos, intercambiaron experiencias pedagógicas y exploraron nuevas vías de colaboración con instituciones asiáticas. Estas acciones contribuyen a consolidar el compromiso de los Centros con la excelencia académica, la innovación y la internacionalización.

La participación del Colegio Arenas en este prestigioso foro refuerza su Visión y su Misión internacional, innovadora, abierta al mundo y orientada a formar ciudadanos globales, capaces de afrontar con éxito los desafíos del futuro.