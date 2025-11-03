HPS ayuda a recuperar la calidad de vida de los pacientes: «Del dolor se puede salir»

En Hospital Perpetuo Socorro (HPS) la Consulta del Tratamiento del Dolor se ha consolidado como un espacio especializado donde se diagnostica y trata el dolor desde diferentes perspectivas médicas y terapéuticas. La Doctora Miriam Jiménez, anestesióloga y especialista en control del dolor, detalla cómo la combinación de tratamientos farmacológicos, técnicas intervencionistas y un acompañamiento multidisciplinar permite a muchos pacientes volver a disfrutar de su día a día.

¿En qué consiste la Consulta del Tratamiento del Dolor de Hospital Perpetuo Socorro?

La Consulta del Tratamiento del Dolor es un espacio donde pretendemos diagnosticar y tratar el dolor que sufren los pacientes sea cual sea la causa. El dolor se trabaja de forma multimodal, combinando las terapias farmacológicas convencionales con las terapias invasivas, mediante infiltraciones articulares o bloqueos nerviosos.

Asimismo, para completar el tratamiento, utilizamos un enfoque multidisciplinar, contando con los diferentes servicios que ofrece HPS, como son la fisioterapia, la psicología y las diferentes especialidades médicas, con el objetivo de conseguir una recuperación completa del paciente y una mejora de la calidad de vida.

Muchas personas asocian el tratamiento del dolor con los cuidados paliativos. ¿En qué se diferencia esta consulta y a qué tipo de pacientes va dirigida?

Los cuidados paliativos están enfocados al paciente que tiene una enfermedad incurable e intratable o a quienes están en un final de vida. En los casos en los que un hospital no tenga ese recurso, el tratamiento del dolor puede abordar esos casos, de hecho, en HPS tenemos algunos pacientes a los que les estamos tratando el dolor de forma paliativa, pero no es el único objetivo de nuestra consulta.

Nosotros estamos capacitados para manejar el dolor de cualquier tipo de paciente. Puede ser un dolor de reciente aparición, que es lo que llamamos el dolor agudo, o bien un dolor crónico, que según la IASP (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor) es aquel dolor de más de tres meses de evolución.

Lo más frecuente es tratar los dolores de tipo mecánico, es decir, dolores muscoesqueléticos, como el de cervicales, lumbares, hombro o rodilla. También nos consultan por otros tipos de dolores como el dolor neuropático, que es secundario a la lesión de uno o varios nervios, o incluso por el dolor nociplástico, que se produce por alteraciones en las vías neuronales que reciben o transmiten el dolor.

HPS ayuda a recuperar la calidad de vida de los pacientes / LP/DLP

¿Qué tipo de dolencias o patologías son las más habituales entre los pacientes que acuden a esta consulta?

En la consulta vemos muchos casos diferentes.

En ocasiones vemos pacientes deportistas que se han lesionado y que el dolor les limita el proceso de rehabilitación; nuestro objetivo es controlar ese dolor para que puedan realizar la fisioterapia adecuadamente y acelerar su recuperación.

Tenemos pacientes que tienen lesiones dolorosas sin indicación quirúrgica. En estos casos, realizamos tratamientos para eliminar el dolor y que el paciente pueda retomar sus actividades habituales con la máxima calidad de vida.

Por otro lado, hay pacientes que tienen indicación quirúrgica pero, por algún motivo, no pueden operarse en ese momento. En estos casos, tratamos el dolor para que puedan seguir con sus actividades hasta que puedan intervenirse quirúrgicamente.

Otro caso frecuente es el de aquellos pacientes que se han operado pero en los que el dolor postoperatorio es tan intenso que limita la rehabilitación y el avance de su recuperación.

Como pueden ver, en la consulta del Tratamiento del Dolor acompañamos a los pacientes en cualquier momento de la vida y ante cualquier tipo de dolor, con el objetivo final de aliviarlo y mejorar su calidad de vida.

¿Podría explicarnos cómo se lleva a cabo la valoración de un paciente en la consulta? ¿Qué pasos se siguen desde que llega por primera vez?

El objetivo, inicialmente, es conocer al paciente y su historia desde el inicio de la dolencia. Lo primero es hacer una historia clínica completa, donde se recojan las enfermedades del paciente, las cirugías previas, las alergias a medicamentos, el tipo de profesión y los fármacos que toma.

Por otro lado, haremos una historia exhaustiva de su dolor desde el inicio de los síntomas, analizaremos los fármacos que ha tomado para tratarlo, si se ha intervenido quirúrgicamente de esa dolencia, las terapias de rehabilitación y fisioterapia que ha seguido y si se ha realizado técnicas invasivas previamente.

Asimismo, es necesario examinar los informes de otros médicos especialistas y las pruebas diagnósticas y de imagen que pueda aportar el paciente.

Como ven, la primera consulta es vital para conocer el caso, diseñar las diferentes alternativas terapéuticas del paciente y explicar las distintas opciones que podemos ofrecerle.

En cuanto al abordaje terapéutico, ¿qué tipos de tratamientos se ofrecen?

En todos los casos analizamos las alternativas farmacológicas e individualizamos según las características del paciente y el tipo de patología que presenta. Además, estudiamos la posibilidad de que el paciente se beneficie de un bloqueo nervioso o una infiltración articular adicional para abordar el dolor desde diferentes puntos.

Tanto en las infiltraciones articulares como en los bloqueos nerviosos se suele utilizar una combinación de anestésico local a baja dosis y un corticoide, con el objetivo de reducir la inflamación, aunque también infiltramos ácido hialurónico intraarticular, Plasma Rico en Plaquetas (PRP), toxina botulínica sobre puntos dolorosos musculares, radiofrecuencia térmica o pulsada sobre diferentes nervios para bloquear la transmisión del dolor, entre otras técnicas.

En todos los casos se trata de procedimientos ambulatorios. El paciente acude al hospital, se le realiza la técnica, pasa un periodo corto de recuperación de entre media hora y una hora, y es dado de alta a su domicilio. Posteriormente, lo vemos en consulta en quince días o un mes para analizar los resultados y seguir ajustando el tratamiento.

El objetivo no siempre es curar el problema de base, sino aliviar el sufrimiento. ¿Cómo influye ese enfoque en la calidad de vida de los pacientes?

La gran mayoría de los pacientes mejora, y la respuesta a la pregunta se observa en la cantidad de personas que piden cita en la consulta del Tratamiento del Dolor. Cada vez tenemos más técnicas que pueden ayudar a nuestros pacientes, de modo que nos hemos posicionado como una alternativa terapéutica eficaz y segura para la recuperación funcional y de la calidad de vida de las personas.

¿Qué le gustaría que la gente supiera sobre la consulta del tratamiento del dolor en HPS?

Yo quisiera transmitirles a las personas que sufren dolor que estamos aquí para ayudarles. Esta consulta tiene la capacidad, el rigor científico y los medios para atender a todo tipo de pacientes, tanto al paciente que presenta un dolor de reciente aparición como aquel que tiene un dolor desde hace 10 años y continúa buscando alternativas terapéuticas.

Animo a los pacientes con dolor a que no se rindan, que se empoderen. Del dolor se sale. Es un camino largo, pero posible, y si necesitan asesoramiento o un estudio exhaustivo de su dolencia, pueden encontrarnos en la Consulta del Tratamiento del Dolor de HPS.