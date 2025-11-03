De la investigación al mercado: la FCPCT acerca la ciencia de la ULPGC a las empresas

La Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT-ULPGC) se ha consolidado como el nexo entre la investigación universitaria y el tejido empresarial, ya que su labor permite que los resultados científicos generados en los laboratorios de la ULPGC se transformen en innovación aplicada. Al respecto, en el periodo 2024-2025 se han formalizado 193 acuerdos de colaboración, con un volumen económico que supera los seis millones de euros en diferentes proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

La FCPT-ULPGC, a través de su Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC), cumple un papel clave en el acompañamiento y asesoramiento para la creación y el crecimiento de empresas, además de potenciar las conexiones entre agentes del sistema de innovación para establecer acuerdos de colaboración y sinergias. Destacan programas y servicios como INNOVAMOS, programa orientado a impulsar la transferencia de conocimiento y la creación de vínculos estables entre la universidad y las empresas; SYNERGIA, que promueve proyectos de innovación abierta y refuerza las alianzas entre la ULPGC y el tejido productivo; y Red CIDE, una iniciativa de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85 % en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2021-2027, que ofrece asesoramiento gratuito en I+D+i y apoyo en la financiación de proyectos empresariales.

Actualmente, la OTC trabaja con 117 grupos de investigación de la ULPGC, muchos de ellos integrados en los 11 institutos de investigación, y su catálogo de tecnologías que reúne 51 propuestas en áreas como salud, ingeniería, energía, TIC o medio ambiente, constituye una herramienta esencial para identificar oportunidades de colaboración entre investigadores y empresas. En este sentido, gestiona unas 70 búsquedas de colaboración abiertas, ayudando a identificar los mejores perfiles científicos para cada necesidad empresarial.

En este proceso destaca OTI, el nuevo agente de inteligencia artificial de la ULPGC que impulsa la transferencia de conocimiento y conecta la innovación universitaria con la sociedad. Gracias a su capacidad de procesamiento y aprendizaje, detecta coincidencias y oportunidades de colaboración que pueden pasar desapercibidas en un análisis convencional, acelerando la conexión entre la investigación y el mercado.

Por otro lado, la FCPCT-ULPGC también gestiona la Oficina de Servicios Científicos, que ofrece 12 servicios especializados y acceso alrededor de 500 equipos de alta tecnología, lo que permite a muchas empresas poder realizar pruebas, ensayos o desarrollos sin necesidad de invertir en infraestructuras propias.

Con esta red de servicios y programas, reafirma su papel como agente estratégico de la innovación en Canarias. Su trabajo permite que el conocimiento científico de la ULPGC salga del laboratorio, llegue al mercado y contribuya a mejorar la competitividad y el desarrollo del entorno empresarial del Archipiélago.

Patents Week by ULPGC 2025: el gran encuentro de innovación, patentes y regulación en el sector sanitario

Del 4 al 6 de noviembre, el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria acogerá la quinta edición de Patents Week by ULPGC, un evento organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico (FCPCT), con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, para fomentar el conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica.

Consolidada como una cita de referencia en España en materia de propiedad industrial y protección de la investigación, esta edición abordará los principales desafíos que plantea la innovación aplicada al sector de la salud y la biotecnología, con un programa que reunirá a expertos del ámbito académico, empresarial y jurídico para reflexionar sobre el valor de proteger la investigación de calidad y sobre los nuevos marcos normativos que acompañan al desarrollo tecnológico en el ámbito biosanitario.

A lo largo de tres jornadas, se celebrarán ponencias, mesas de debate y sesiones de formación centradas en temas clave como la protección de resultados de I+D, los requisitos regulatorios y la validación clínica de productos sanitarios, la regulación de dispositivos médicos y software sanitario o los retos emergentes de la inteligencia artificial aplicada al ámbito clínico.

Además, se desarrollará una dinámica exclusiva de networking diseñada para que investigadores, startups, compañías consolidadas y profesionales del sector sanitario y tecnológico puedan conocerse en un entorno ágil, cercano y productivo. Esta actividad denominada «First Dates de la I+D+i» permitirá a empresas, personal investigador y startups y spinoffs universitarias la oportunidad de tener una primera cita para buscar conjuntamente soluciones novedosas a los retos identificados que aporten valor económico y social.

Acercar la ciencia a los más jóvenes

En paralelo al programa profesional, esta edición ofrece actividades divulgativas en las que participarán cerca de 1.000 estudiantes desde Primaria hasta Bachillerato, con el fin de acercar la ciencia y la innovación a los más jóvenes. En primer lugar, se desarrollará la jornada «El futuro ya está aquí», que reunirá a alumnado de entre 12 y 18 años para conocer el proceso creativo y de protección de los videojuegos. Y, por otro lado, en la zona exterior del Auditorio Alfredo Kraus se llevarán a cabo actividades y talleres para estudiantes de Educación Primaria, quienes durante dos días recorrerán distintas estaciones con un «Pasaporte del Inventor», que irán sellando hasta completar su itinerario y obtener un sello y Diploma de Inventor/a en la Oficina de Patentes infantil.