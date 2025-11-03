"Ordena el final de tu vida": Los pacientes ya pueden tramitar su testamento vital en el Colegio de Médicos de Las Palmas

El Colegio de Médicos de Las Palmas tramitará las manifestaciones anticipadas de voluntad (MAV), conocidas como "testamentos vitales", en sus sedes de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, de manera gratuita. El convenido, firmado con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, trata de facilitar el acceso a este trámite administrativo que protege la autonomía del paciente y sus preferencias personales a la hora de recibir cuidados médicos en caso de pérdida de capacidad para decidir.

A este servicio de gestión que ya se ofrecía a través del Servicio Canario de Salud (SCS) y el Colegio Notarial de Canarias, se suma el Colegio de Médicos de Las Palmas. La firma del convenio, que se anuncia bajo la campaña Ordena el final de tu vida, tuvo lugar esta mañana en la sede grancanaria de la institución colegial de la mano de su presidenta Elizabeth Hernández, quien destacó que la prestación "acorta distancias entre la ciudadanía y un derecho sanitario básico en el que el paciente especifica cómo quiere ser atendido".

Hernández, acompañada por la Consejera de Sanidad, Esther Monzón, precisó que el Colegio asume la gestión presencial del registro para atender a quienes prefieren completar el trámite con apoyo profesional. "No es solo una inscripción; es un proceso que requiere explicación clara sobre opciones terapéuticas, declaración de voluntades y, en su caso, la designación de representante", afirmó. La Consejera Monzón remarcó la coordinación entre la Administración sanitaria y el Colegio: "Hemos acordado procedimientos conjuntos para que las manifestaciones anticipadas queden accesibles en la historia clínica cuando proceda".

¿Qué es y para qué sirve?

Las MAV son documentos mediante los cuales una persona expresa sus deseos sobre tratamientos y cuidados de salud en el supuesto caso de no poder tomar decisiones por sí misma. Sirven para preservar la autonomía en situaciones de enfermedad grave, fallo cognitivo avanzado o incapacidad temporal o permanente. Según lo explicado por Hernández, este certificado permite al personal sanitario cómo proceder frente a la aceptación o rechazo de tratamientos, expresar preferencias sobre sedación paliativa, registrar decisiones relativas a la donación de órganos y tejidos, así como designar a una persona como representante.

La presidenta del Colegio subrayó el carácter voluntario y revocable del trámite: "Cualquier persona puede inscribir, modificar o revocar su manifestación en cualquier momento; la decisión siempre pertenece a la persona interesada", expresó. En este sentido, Monzón destacó que "el objetivo es que la sanidad pública y los profesionales respeten la voluntad explícita de la ciudadanía"y añadió "este es un instrumento que protege la libertad de cada persona frente a decisiones médicas complejas”.

¿Cómo podrá tramitarse?

La gestión del testamento vital podrá realizarse mediante un formulario online, a través de la web medicoslaspalmas.es. A partir de este cuestionario, se tramitará una cita presencial en una de las sedes del Colegio de Médicos de Las Palmas para proceder a la firma de conformidad frente a tres testigos. La ley especifica que estas personas no pueden ser familiares ni compañeros de trabajo, y por ello, si el paciente lo desea, el Colegio puede facilitarle tres testigos para el trámite.

Datos en crecimiento

Según datos de la Consejería, en Canarias se encuentran vigentes 25.047 MAV, de las que 15.939 se corresponden con mujeres, una mayoría del 63,64%. Estos datos comenzaron a registrarse desde 2006 y de todas ellas, 17.979, el 71,78% se registraron ante funcionario público, 6.583, el 26,28%, ante notario, y 485 ante testigos, lo que representa el 1,94%.