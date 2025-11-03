La Seguridad Social lo confirma: estos trabajadores podrán optar a al jubilación anticipada sin penalización
La edad mínima para acceder a la jubilación anticipada sigue siendo de 52 años
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de mayo un nuevo Real Decreto que permitirá a los trabajadores de la construcción acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores. Esto beneficiará a un sector marcado por el desgaste físico.
Una medida que podría extenderse a más sectores
El nuevo Real Decreto 402/2025 amplía el acceso a la jubilación anticipada sin penalizaciones a los profesionales del sector de la construcción, algo que hasta ahora no ocurría, ya que quienes se retiraban antes de la edad legal veían reducida su pensión. Algo que seguirá ocurriendo a quienes no pertenezcan a este sector.
Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiaz, subrayó que el objetivo es proteger a quienes afrontan un mayor desgaste físico o riesgo laboral y así evitar que prolonguen su trayectoria profesional innecesariamente.
Ley General de la Seguridad Social
La medida se apoya en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, la cual permite aplicar la jubilación en profesiones con condiciones de trabajo penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres.
Para determinar qué ocupaciones cumplen estos requisitos, el Ejecutivo analizará bajas laborales, siniestralidad, enfermedades e incapacidades permanentes.
Requisitos
El Real Decreto 402/2025 establece una serie de medidas específicas para determinar qué profesionales pueden acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores.
- Penosidad: se refiere al esfuerzo físico intenso y las condiciones climáticas de trabajo, algo que provoca desgaste tanto físico como mental a largo plazo.
- Insalubridad: se relaciona con los ambientes laborales poco ventilados o con falta de higiene.
- Toxicidad: presencia de sustancias químicas peligrosas, como materiales pesados o disolventes.
- Peligrosidad: riesgo constante de accidentes graves, así como trabajos de altura o con maquinaria pesada.
En el caso del sector de la construcción, se dan los cuatro factores, algo que provoca deterioro físico con el paso los años. Además, los sindicatos aseguran que están condiciones afectan a la salud física y mental de los constructores.
Hay que recordar que la edad mínima sigue siendo 52 años, la aplicación de los coeficientes reductores no disminuye la edad fijada.
Qué sectores ya disfrutan de la jubilación anticipada
Antes de la incorporación del sector de la construcción, ya existían otros colectivos profesionales reconocidos de manera oficial por realizar trabajos de riesgo o desgaste.
- Policías
- Bomberos
- Mineros
- Trabajadores ferroviarios
- Personal de vuelo en trabajos aéreos
- Artistas de disciplinas físicas exigentes
- Profesionales taurinos
Todos ellos pueden adelantar su jubilación sin sufrir recortes en la pensión, siempre que cumplan con los mínimos años de cotización y las condiciones específicas establecidas por la Seguridad Social.
Los sindicatos obtienen que las condiciones del sector de la construcción cumplen los mismos criterios y por ello, reclaman su reconocimiento.
- Centenares de afectados por el cierre de una clínica estética en Canarias: «Debo mil euros por un servicio que no voy a recibir»
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- Alerta en Canarias ante la expansión marroquí sobre el Sáhara Occidental
- Atropello mortal en el Puerto: El conductor ebrio que arrolló a un corredor debe pagar la indemnización máxima a la familia
- Canarias estrena control fronterizo inteligente: así funciona el nuevo sistema biométrico del aeropuerto de Gran Canaria
- Alerta en Canarias por el recorte de fondos que pretende Ursula von der Leyen
- El Edificio Miller será rehabilitado y transformado en un centro de creación cultural
- Este es el nuevo radar vigila el tramo más denso de la GC-3 entre Arucas y Las Palmas de Gran Canaria