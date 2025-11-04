Aviso de la Guardia Civil a los canarios: te pueden multar con hasta 30.000 euros si llevas esto en la guantera

La Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva campaña de control en las carreteras españolas, centrada en la revisión exhaustiva de las guanteras de los vehículos. Esta operación ha llegado hasta las carreteras de las Islas Canarias, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y detectar objetos prohibidos o peligrosos.

Por qué la Guardia Civil revisa las guanteras

En esta campaña, los agentes buscan que no se lleven elementos peligrosos, como armas blancas o armas de fuego sin licencia.

Según el Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Ciudadana, llevar este tipo de objetos puede suponer multas desde 601 hasta 30.000 euros, dependiendo de la gravedad y el riesgo.

Agencia ATLAS

Qué sí y qué no debes tener en la guantera

Las autoridades recomiendan que en la guantera los conductores guarden únicamente objetos útiles y seguros, así como:

Documentación del vehículo

Papeles del seguro

Baliza de emergencia V-16: esta luz será un requisito imprescindible en todos los coches a partir de 2026, con el objetivo de mejorar la visibilidad en caso de avería o accidente

A partir del próximo año, no llevar la baliza de emergencia V-16 supondrá una sanción económica, aunque menor que las relacionadas con armar u objetos peligrosos. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que debe estar en un lugar práctico, como la guantera o en el lateral de la puerta, para un acceso rápido en caso de emergencia.

Otros elementos que se controlan

Durante esta campaña, los agentes también hacen hincapié en la falta de ITV, la ausencia del permiso de conducir o la caducidad del permiso de circulación. Todos estos, puede acarrear sanciones de hasta 601 euros, y en casos extremos la inmovilización del vehículo.

Aunque la documentación presente en la app miDGT es válida, los agentes recomiendan seguir llevando los papeles en físico para evitar posibles errores en la verificación.

El objetivo de esta campaña no es multar a los conductores, sino prevenir incidentes y mejorar la seguridad en los desplazamientos.