Boris Izaguirre, Rosa López y Zahara se suman a la campaña contra el estigma del VIH

Boris Izaguirre, Rosa López y Zahara se unen a la campaña “Sigo siendo MÁS”, impulsada por la ONG Imagina MÁS, que será presentada el 27 de noviembre como parte de las acciones del Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Esta nueva iniciativa 2025 incluye un libro fotográfico del artista Joan Crisol, conmemorando 15 años de lucha contra el estigma del VIH.

Consolidada como una ONG referente en igualdad, diversidad y salud sexual, Imagina MÁS celebra sus 15 años de trayectoria con su nueva campaña para el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que tiene lugar el día 1 de diciembre.

Esta nueva campaña, titulada “Sigo siendo MÁS” es una revisión contemporánea de la primera acción de Imagina MÁS, y viene acompañada de un spot dirigido por Fran Granada y protagonizado por Boris Izaguirre, Zahara, Supremme de Luxe, Samantha Hudson y Avelino Piedad, entre otros rostros conocidos.

La presentación del proyecto tendrá lugar en un acto especial el 27 de noviembre, al que acudirán algunos protagonistas de la campaña, el equipo de Imagina MÁS, amigos y colaboradores de la organización y representantes de la política y la cultura española.

Una cita imprescindible que servirá además para mostrar por primera vez el libro en el que el fotógrafo Joan Crisol ha recopilado la historia visual de la ONG a través de sus campañas más emblemáticas.

Y es que, 15 años han dado para mucho. Desde su nacimiento, Imagina MÁS ha trabajado para visibilizar la realidad de las personas con VIH y combatir su estigma. Y lo ha hecho a través de campañas innovadoras con una fuerte carga política, social y emocional.

La primera de ellas llegó en 2012, cuando Javier Ambrossi, Cristina Pedroche, Soraya o Pepón Nieto protagonizaron “Soy MÁS”, una pieza en la que reivindicaban que nadie es solo una etiqueta. Desde entonces, Imagina MÁS, ha creado el cuento interactivo “Comiéndote a beso”, inspirado en el éxito de Rozalén, amiga y colaboradora de la organización.

Un cuento que saltó a los escenarios con la obra de teatro escrita por Abril Zamora. Otros años se han desnudado frente al estigma del VIH con Lolita; o han reivindicado la lucha desde el humor junto a la drag Kika Lorace. Son muchas las acciones llevadas a cabo y las personas que han caminado junto a Imagina MÁS a lo largo de estos años, como Berta Vázquez, Carlos Bardem, Miren Ibarguren, Pol Monen, Ágatha Ruiz de la Prada, Fernando Tejero, Rosa López, Almudena Cid, Mélani Olivares, Samantha Hudson, César Mateo, Lucía Bravo o Javier Lago.

15 años liderando el fin del estigma

Y todas y cada una de ellas han contribuido a romper tabúes y humanizar el VIH. Grandes pasos en la trayectoria de Imagina MÁS que, tras todos estos años, continúa con la misma, o aún más energía, en su empeño por impulsar el bienestar y la salud mental de las personas con VIH mediante acción psicológica individual y grupal, y a través del apoyo emocional entre pares. Así como el diagnóstico precoz y el acceso al sistema sanitario de las personas más vulnerables para garantizar su adecuada atención sanitaria.

Y no solo eso, en estos 15 años han liderado proyectos pioneros e innovadores como Imagina Meta Empowerment, creando la primera sede en el mundo en el metaverso dirigida en exclusiva a personas con VIH, o han dado respuestas a necesidades urgentes como la atención al chemsex en España.

Este 2025 recuerdan todo el camino recorrido y miran al futuro los nuevos pasos que aún hay que dar. Todo en una campaña en la que Imagina MÁS renueva con más fuerza su compromiso con la salud, la igualdad y la diversidad de la sociedad.