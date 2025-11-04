Canaluz, la primera compañía eléctrica canaria que ilumina toda España con ‘energía’ 100% de las Islas

Luz con acento canario

En un sector dominado durante décadas por las grandes compañías peninsulares y las multinacionales, una marca canaria ha decidido encender su propia luz y proyectarla mucho más allá del Archipiélago. Canaluz, la primera comercializadora eléctrica de capital 100% canario para toda España, se ha propuesto algo más que simplemente vender energía: quiere demostrar que en Canarias hay talento, visión y capacidad para crear una empresa moderna, competitiva y con alma isleña.

Energía sencilla, trato cercano

El proyecto nació con una idea sencilla pero poderosa: ofrecer una alternativa cercana y transparente a los consumidores. En palabras del director general, Lorenzo Muñoz Cerdeña “no hay que complicar lo que puede ser fácil: la energía tiene que ser clara, comprensible y justa.” Esa filosofía se refleja en su gestión diaria, en la atención al cliente y en sus tarifas, diseñadas para ser tan luminosas como su nombre. Canaluz ha convertido la cercanía y los precios competitivos en los pilares de su identidad.

“Nuestra energía no viene solo de los megavatios, sino de las personas que trabajan aquí y creen en este proyecto.”

Canaluz plantea una nueva forma de entender el suministro eléctrico, combinando precios muy competitivos, con un servicio cercano y personalizado / Marcos de Rada

Una gestión 100% hecha en las Islas

Detrás del crecimiento de Canaluz hay una reivindicación clara: Canarias puede ser mucho más que un destino turístico. Con una gestión nativa única y singular, desarrollada íntegramente en nuestro Archipiélago, es decir, sin haber sido traída o replicada de otros modelos nacionales existentes hasta el momento o en el pasado, la compañía no solo genera empleo local, sino que impulsa la innovación tecnológica desde las Islas en un sector estratégico e inédito hasta el momento para las empresas canarias, como lo es el complejo mercado energético nacional. Su capital es 100% canario, y también lo es así su sistema de gestión propio y único, lo que la convierten en una empresa verdaderamente “elaborada en Canarias”.

“Nuestra misión es hacer que tu factura de la luz sea económica, sencilla y canaria. Sin complicaciones tanto para hogares, como para negocios. Ofreciendo un servicio cercano y adaptado a cada cliente. Por eso nuestro lema es: energía sencilla,” destaca Javier Sánchez Delgado, gerente de tienda en Canaluz Vecindario.

Con valores basados en la confianza, la transparencia y el compromiso con el ahorro, Canaluz se proyecta así como un referente sólido y confiable en el mercado eléctrico canario, preparado para afrontar los retos energéticos del futuro. / Marcos de Rada

Una nueva luz en Vecindario

La expansión de Canaluz se consolida ahora con la apertura de su nueva oficina en Vecindario, un espacio que simboliza su apuesta por estar más cerca de la gente. Allí, los clientes pueden recibir asesoramiento personalizado, resolver gestiones y, sobre todo, sentir que tratan con una empresa de aquí, que habla su mismo idioma y comparte su forma de entender la vida.

La nueva sede refuerza así la presencia de Canaluz en Gran Canaria y se convierte en un punto de encuentro para una comunidad cada vez más amplia de usuarios que confían en su servicio.“Nuestro objetivo no es convertirnos en una compañía enorme, sino en una compañía útil. Queremos seguir creciendo, sí, pero sin perder la cercanía que nos caracteriza. Esta tienda es una promesa cumplida: estar más cerca, para servir mejor,” señala -en este sentido- su director de Operaciones, Rubén Pérez Duque.

Canaluz Vecindario, un espacio moderno, accesible y diseñado para contratar directamente o incluso resolver -cualquier duda- sobre tu factura de la luz, con un trato personal y cercano. / Belfi Aguilar

De Canarias para toda España

Desde su fundación hace ahora cuatro años, Canaluz ha logrado algo que pocas compañías pueden decir: llevar el nombre de Canarias a todo el país. Hoy, su energía llega a hogares y negocios de distintas regiones de España, posicionándola como la primera compañía eléctrica de origen canario con presencia nacional.

Una meta que combina orgullo y responsabilidad: “Nos mueve la ilusión de demostrar que desde nuestras islas se puede competir -¿por qué no?- con las grandes eléctricas y ofrecer una alternativa real a los consumidores,” explica, Lorenzo Muñoz.

Iluminando el futuro

Canaluz se distingue también por su visión de futuro, basada en la sostenibilidad y el respeto al entorno. Aunque su modelo actual se centra en la comercialización de energía, la compañía está abierta a las oportunidades que ofrece la transición energética. “Queremos acompañar a las familias y a las empresas en este cambio. No se trata solo de vender luz, sino de iluminar un camino más limpio y consciente,” afirman.

Orgullo de lo elaborado en Canarias

El sello Elaborado en Canarias cobra así un nuevo significado: no solo para productos gastronómicos o artesanales, sino también para una compañía que exporta desde las Islas un modelo empresarial moderno, eficiente y humano. Canaluz representa una nueva generación de empresas canarias que no temen competir a escala nacional sin perder su identidad, en sectores estratégicos de la economía.

Cada contrato, cada factura y cada llamada atendida desde sus oficinas son una pequeña victoria para el tejido empresarial local. Canaluz es la prueba de que las mejores ideas también pueden nacer rodeadas de mar y volcanes, impulsadas por la misma energía que mueve a quienes creen en un futuro hecho aquí, en Canarias.

Para más información entra en ‘canaluz.es’, en nuestras redes sociales, whatsapp o llámanos gratuitamente al 800 699 100.